Edin Terzic suma una baja de última hora en la lista del Athletic tras Nico Williams y Sancet

Joaquín Anduro 09 OCT 2026 - 17:59h.

Aymeric Laporte no viaja a Madrid para el Rayo-Athletic

Edin Terzic pone fecha al regreso de Nico Williams y Oihan Sancet con el Athletic: "Tardará un poco más"

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El Athletic Club ya tiene la convocatoria para el primer partido después de este parón de selecciones en el que el conjunto zurigorri se medirá al Rayo este sábado en Vallecas. Allí, Edin Terzic no podrá contar con las bajas ya conocidas de Nico Williams y Oihan Sancet, que se sumaron a Unai Egiluz, y finalmente tampoco con Aymeric Laporte, que se ha caído por una "indisposición".

Así lo ha comunicado el club bilbaíno en sus redes sociales añadiendo que Álvaro Djaló, que se había caído inicialmente de la lista, ocupará su lugar dentro de la expedición que viaja a Madrid. El central se había ejercitado con total normalidad tras regresar de sus encuentros con la Selección Española en la Nations League pero finalmente no podrá disputar el choque correspondiente a la jornada 8 de LALIGA EA Sports tras esta ventana internacional.

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Edin Terzic valora las lesiones de Nico Williams y Oihan Sancet

Esto se ha conocido después de la rueda de prensa de Edin Terzic de este viernes en la que el técnico alemán ha valorado las lesiones de otros dos hombres clave como Nico Williams y Oihan Sancet: "Todos los entrenadores del mundo quieren tener a toda la plantilla disponible, pero esa no es la realidad. Las lesiones forman parte del fútbol. No es una situación que nos guste, pero estamos acostumbrados a ella y vamos a volver a afrontarla de manera positiva".

"Por supuesto que son muy importantes, pero lo fundamental es el escudo que llevamos delante de la camiseta, no el nombre que figura detrás. Esa es la base sobre la que vamos a apoyarnos, permanecer unidos y dar más oportunidades a los jugadores que quizá hasta ahora no han tenido tantos minutos como les habría gustado y a los futbolistas de Lezama", finalizó el germano, que catalogó la lesión del extremo como "cuestión de días" y aplazando la vuelta del mediapunta.