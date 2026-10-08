Redacción ElDesmarque Madrid, 08 OCT 2026 - 11:27h.

El mediapunta navarro había trabajado al margen en los últimos días

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Oihan Sancet ha sido sometido a una resonancia magnética después de las molestias que le habían apartado de los últimos entrenamientos y las pruebas han confirmado una lesión muscular de carácter moderado en el sóleo de la pierna izquierda. El club no ha establecido un plazo de recuperación y deja su regreso pendiente de evolución. Esta baja se suma a la de Nico Williams, recientemente lesionado con La Roja.

Oihan Sancet podría estar un mes fuera de los terrenos de juego

El diagnóstico ha confirmado los problemas físicos que habían impedido a Sancet trabajar con normalidad en Lezama en las últimas sesiones y obliga ahora al Athletic a esperar antes de conocer el alcance definitivo de su ausencia. El club ha evitado poner fecha a su regreso ya que será la evolución de la lesión y la respuesta del futbolista al tratamiento la que determine cuándo podrá reincorporarse al grupo.

Fútbol Fantasy apunta, sin embargo, a un periodo de recuperación más prolongado. “La resonancia confirma el alcance de la lesión del mediapunta, que se perderá con seguridad la visita al Rayo y afronta ahora un periodo de recuperación que podría rondar el mes”, señala. La estimación sitúa el escenario más probable entre tres y cinco semanas de baja, aunque dependerá de la extensión exacta de la lesión y de la evolución durante las próximas semanas.

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Otra baja más en el ataque

El problema para Edin Terzic es que el mediapunta navarro no es la única pieza ofensiva que ha perdido en este parón. Nico Williams sufrió una lesión muscular en el recto anterior izquierdo con España y ya está trabajando en su recuperación en Bilbao. Al igual que Sancet, tiene descartados los próximos compromisos ante el Rayo Vallecano y el Valencia. El técnico alemán afronta ahora el regreso a la competición con dos de sus futbolistas ofensivos más importantes fuera de combate y deberá buscar soluciones para reemplazarlos.