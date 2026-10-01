Nico Williams se lesiona y se marcha de la concentración con España

Fran Duarte Madrid, 01 OCT 2026 - 18:41h.

El delantero del Athletic Club ha tenido que abandonar la concentración con la Selección Española por unas molestias en el muslo izquierdo y se pierde los siguientes dos partidos contra Chequía y Croacia

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Malas noticias para el Athletic Club y la Selección Española con la lesión de Nico Williams. El jugador sufrió unas molestias en su muslo izquierdo durante los minutos que disputó en el partido contra Croacia en el Sánchez-Pizjuán y, después de persistir con esas molestias tras dos días desde el encuentro, los servicios de la RFEF han considerado que lo mejor es que se marche de la concentración de la selección española y no dispute los dos encuentros restantes del parón contra Republica Checa y Croacia.

El delantero del Athletic fue titular en el partido de Wembley contra Inglaterra disputando 55 minutos hasta que fue sustituido por Luis de la Fuente para dar paso a Álex Baena. En el segundo encuentro, contra Croacia, no fue titular y salió en el segundo tiempo para disputar la recta final del partido. En ese encuentro, con solo 25 minutos sobre el césped, fue capaz de marcar un golazo que trajo la tranquilidad a España haciendo el definitivo 4-1 contra los croatas. Pero debió de sentir molestias en ese partido y la Federación ha querido ser prudente y mandarle para casa. La RFEF también ha confirmado que no tendrá sustituto y que la convocatoria para los dos partidos restantes de Oviedo y Split se queda en 25 jugadores. Cuando llegué a Lezama, el Athletic Club le hará las pruebas correspondientes para planificar su recuperación.

El comunicado de la RFEF confirmando la lesión de Nico Williams

"Nico Williams causa baja en la concentración de la Selección Española. El internacional del Athletic Club refirió unas molestias en el muslo izquierdo tras el partido disputado en Sevilla contra Croacia. Durante la jornada de descanso se realizó un seguimiento exhaustivo de su evolución y ante la persistencia de las molestias no ha participado en el entrenamiento de este jueves.

Tras las pruebas médicas efectuadas en el día de hoy por los Servicios Médicos de la Federación Española se ha decidido su desvinculación de la presente concentración para continuar con el proceso de recuperación.

Los servicios médicos del Athletic Club han sido informados en todo momento sobre la evolución del jugador, que proseguirá su tratamiento y recuperación bajo la supervisión de su club".