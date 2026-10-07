Juan Pérez 07 OCT 2026 - 15:30h.

El punta de 32 años ya se imagina yendo a San Mamés con su hijo en unos años

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La trayectoria de Iñaki Williams en el Athletic Club define a la perfección lo que apunta a ser un 'One Club Man' si lleva sus declaraciones al terreno de juego, porque quiere retirarse sin cambiar de camiseta. El punta lleva en la cantera del conjunto vasco desde que llegó en 2012 proveniente de Pamplona, donde despuntó en su juventud antes de ligarse a San Mamés de por vida una vez dio el salto. Y ahora ya piensa en colgar las botas en el equipo de sus amores.

Con el sueño de volver a la Champions League para la próxima temporada, Iñaki Williams afronta la recta final de su carrera a sus 32 años con una idea clara: va a jugar solo en el Athletic, y hasta que el club así lo quiera. Así lo ha declarado a Radio Nacional de España en un momento clave donde el enlace con su hermano, actualmente lesionado, es la base para una estructura ligada a la familia en todas sus vertientes.

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En sus declaraciones, al ser preguntado sobre si se veía fuera del Athletic o jugando en otro equipo, Iñaki lo tenía claro: "Imposible. Yo aquí me retiro, no quiero vestir otra camiseta que no sea la del Athletic. Estoy muy orgulloso de haber podido ser parte de esto y cuando el club considere que ya no soy una pieza importante para el equipo, yo me echaré a un lado", aclara con la boca grande y sin dudar.

Sus declaraciones parecen firmes, lo suficiente como para entender que es algo que ha pensado en varias ocasiones hasta tomar la decisión, algo que no debe llegar a corto plazo entendiendo que está todavía al nivel de la élite. Aún así ya proyecta su futuro en familia una vez deje de jugar al fútbol: "Iré a San Mamés con mi hijo a ver crecer nuevas leyendas", explica con alegría. Una era que por ahora sigue activa pero que denota un cariño especial por la afición, el club y su futuro ligado al estadio de su carrera.