La hora de Peio Canales: paso al frente y nueva posición tras las lesiones en el Athletic

Juan Pérez 08 OCT 2026 - 15:16h.

Terzic tiene fácil la transición para darle el espacio del '10'

David Gordo llama a Peio Canales y Chupe ante las dos últimas bajas en España sub 21

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En el Athletic Club están arraigados al sentimiento de la cantera y a su vez, a darle el poder a los jóvenes por obligación con la carga de responsabilidad que eso conlleva. En un entorno tan dubitativo como el actual con bajas tan sensibles como las de Nico Williams o la reciente baja de Oihan Sancet para las próximas jornadas, el hombre llamado a liderar al conjunto vasco tiene nombre, apellidos y una presumible nueva posición en el campo: Peio Canales.

El fútbol que desprende el de Elexalde en sus botas pesan más que los 220 minutos que ha jugado hasta ahora en LALIGA entre oportunidades, problemas en el sóleo y suplencias. A sus 21 años le ha bastado una cesión al Racing y la pretemporada para demostrar que está capacitado para cotas mayores, y ahora le llega del cielo una oportunidad inaudita que nadie desearía pero se ha presentado, un puesto en la mediapunta.

La ausencia de Sancet empujan a Terzic a tomar una decisión que acaba en Canales en cualquiera de los caminos imaginables, tanto por calidad como por necesidad. El jugador puede volver a la mediapunta donde jugó la final de la EH Txapela ante la Real Sociedad, donde once con Santos y Maroan, un espacio que le es mucho más natural que los minutos que ha jugado algo más retrasado como interior o pivote.

Y lo es porque a pesar de tener el talento para organizar al equipo desde atrás como ha demostrado en las oportunidades que ha tenido, la magia y la definición en campo rival le hacen más decisivo en la posición del 10. Su visión de juego y lo imprevisible de su calidad le colocan presumiblemente en ese espacio no solo frente al Rayo Vallecano este fin de semana, sino en el próximo mes. Una balanza que debe romper para demostrar que está capacitado para mucho más. Sobre todo porque alguien debe tomar galones, y en la zona ofensiva todas las papeletas apuntan a la juventud, más aún si finalmente jugadores como Christian Imga toman el relevo en algunas convocatorias por la baja de Nico Williams.