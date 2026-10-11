David Torres Valencia, 11 OCT 2026 - 23:38h.

Los primeros brotes verdes con Javier Aguirre sirven, de momento, para empatar (2-2)

"Me gustó Raba, Elliott, Hugo, Otorbi y la actitud con el equipo"

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Javier Aguirre ya ha vivido su primer partido como entrenador del Valencia CF. El técnico mexicano se ha estrenado este domingo en el banquillo blanquinegro en la visita al Racing de Santander, en El Sardinero, en un encuentro marcado por las expectativas que ha generado su llegada y la necesidad del equipo de encontrar una reacción. Después de varias semanas de trabajo y de preparar su primera alineación, el entrenador ha afrontado su primer examen en competición oficial. Tras el encuentro, Aguirre ha comparecido en sala de prensa para analizar el partido en el que su equipo empató. El técnico valora las sensaciones de su equipo y explicar las claves de su estreno.

Aguirre, además, comentó las siguientes cuestiones:

¿Qué valoración hace de su debut y del partido?

Creo que fue un resultado justo. Es verdad que tuvieron ocasiones, estuvieron cerca de nuestra área, pero también es cierto que nosotros tuvimos dos ocasiones, sobre todo la última, que fue muy clara, y otra que Dani Raba tiró por arriba tras un córner. Se metió en el área con la cabeza levantada, con tiempo y espacio.

Creo que fue un partido entretenido para la gente. Nuestro equipo dio la cara, peleó y luchó. Se vio un equipo sólido y solidario en el esfuerzo. Esperemos ir mejorando paulatinamente. Me gustó el equipo.

Con los cambios, el equipo mejoró y se vio un poco el balance que busca.

Nos animamos mucho con los cambios. El 2-1 nos hizo mucho daño al comienzo del segundo tiempo y tuvimos que mover a la gente que estaba fuera. Me gustaron Elliott, Otorbi, Raba y Hugo Duro, jugadores que no habían tenido mucha participación y que demostraron que pueden estar.

Eso me da mucho gusto. Recuperamos a Diakhaby, recuperamos a Tárrega... En fin, estamos sacando gente de la enfermería y estamos haciendo un equipo compacto y sólido, con margen para crecer y seguir mejorando.

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Ahora llegan dos partidos en Mestalla, donde hay que hacerse fuertes en casa.

Sí, sí. En casa, siempre con el cariño y el ánimo de la gente, hay que hacer de Mestalla una aduana fuerte, como siempre lo ha sido.

"El Racing nos trajo a maltraer"

En sala de prensa, Aguirre puso por las nubes a su rival.

Qué análisis hace del partido

Nos repusimos de un segundo gol tempranero y nos la jugamos hacia delante. Creo que lo que me gustó durante los 90 minutos fue la actitud de mis jugadores. Eso sí que me gustó. Cómo corrieron, cómo lucharon, con tres acalambrados y el equipo seguía dando la cara ante la adversidad. El 2-1 cae muy pronto y dices: "Uf, ¿y ahora qué?".

La actitud me gustó mucho y se lo dije. Después hay cosas que corregir. Evidentemente, damos muchos espacios y, de repente, no competimos. En el segundo gol es como si abandonáramos al que dispara.

No me voy muy atrás, pero para empezar no está mal. Pudimos hasta ganar, aunque hubiera sido muy injusto, porque ellos no merecían perder. El empate es justo. Felicito al rival, de verdad, y se lo dije al míster. El Sardinero es siempre un estadio bonito para jugar. Hace veintitantos años que vine con Osasuna, unos 24, y siempre es especial.

¿Cómo ha visto a Hugo Duro en estas tres semanas? ¿Ha podido hablar con él sobre la última ocasión? Lleva 17 partidos sin marcar y ha tenido una oportunidad muy clara para darle la victoria al Valencia.

Lo vi a él y a Dani Raba muy bien. Desde que llegué, los vi muy bien a los dos. No estaban jugando, viendo sus números, y dije: "Estos tienen que jugar". Quieren jugar y estoy contento con el trabajo de Hugo.

Es verdad que a un nueve se le juzga por los goles, pero él trabajó muchísimo, peleó arriba, ganó abajo, descargó y estuvo siempre ayudando defensivamente.

Efectivamente, se le fue el último gol porque ya no podía con los gemelos. No es un pretexto, evidentemente. No he hablado con él al respecto, pero eso les pasa a los nueves: fallan esas ocasiones y luego te enchufan tres de un tiro. Estoy contento con su trabajo y, en general, con el de todos.

Ha dicho que ha hablado con los jugadores al acabar el partido y que les ha felicitado por la actitud. ¿Cómo ha sido esa charla? ¿Cómo ha visto al vestuario después de un empate que estuvo tan cerca de convertirse en victoria?

El vestuario estaba rabioso. Había sentimientos encontrados porque, efectivamente, hicieron un gran esfuerzo y vieron la victoria muy cerca. Pero también es verdad que, cuando pasa el tiempo y lo analizas, dices: "Bueno, no está mal", porque pudimos hasta perder el partido.

Con ese 2-1 y el rival yendo a por ti, sacaron la casta y empataron un partido que era complicado a priori, sobre todo al inicio de la segunda parte.

El vestuario estaba cansado, muy cansado. Estaban ahí, muertos. Y eso es lo que quieres de tu vestuario: que les duela no ganar, que les duela el empate, que se les note en las caras, que estén muertos, todos acalambrados. Eso es lo que quieres de un vestuario.

Les pegué ahí un grito de esos que me gustan, a la mexicana, con algún improperio, y bien. Yo creo que bien, contentos.

A veces puedes ganar y a veces puedes perder. Pero si tu jugador se deja todo en el campo, ahí no hay nada que reprocharle, absolutamente nada. Y eso pasó.

Les pegué ahí un grito de esos que me gustan, a la mexicana, con algún improperio, y bien. Yo creo que bien, contentos.