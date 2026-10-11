David Torres Valencia, 11 OCT 2026 - 10:48h.

Cientos de aficionados ya hicieron noche en Santander

Los 40 principales del puente aéreo Santander-Valencia y los cuatro ex que amenazan el debut de Aguirre

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El valencianismo ya ha empezado a jugar el partido en Santander. Cientos de seguidores del Valencia CF, aprovechando el puente, se dieron cita durante la noche en la capital cántabra para recibir al equipo y animar a los suyos antes del estreno de Javier Aguirre. La afición che quiere hacerse notar en El Sardinero en una cita marcada por la necesidad de reaccionar, después de una semana en la que el técnico ha hablado de las ganas de revancha del equipo.

La expedición valencianista ya está desde el sábado por la noche en Santander, donde ha viajado para preparar el encuentro tras conocerse la primera convocatoria de Aguirre. El mexicano no suele darse tanto tiempo, pero quería hacer grupo, piña y, aunque el partido es a la noche, tocaba viajar antes. Entretanto, los cánticos y el ambiente de los aficionados durante la noche han sido la primera muestra del apoyo de una hinchada que quiere acompañar al equipo en el inicio de una nueva etapa.

El estreno de Javier Aguirre

El Valencia visita al Racing de Santander este domingo a las 21:00 horas con el objetivo de cambiar su dinámica. Javier Aguirre debuta como entrenador valencianista después de dos semanas y media de trabajo durante el parón liguero. El técnico mexicano afronta su primer examen con el equipo colista, con cuatro puntos, y la necesidad de empezar a sumar.

En el apartado deportivo, el entrenador recupera a los centrales César Tárrega y Mouctar Diakhaby, mientras que Luis Rioja, Arnaut Danjuma, Dimitri Foulquier, Umar Sadiq, Diego López, Sergi Canós y José Copete no estarán disponibles.

Pero antes de que ruede el balón, la afición valencianista ya ha hecho su parte. El primer gol en Santander lo ha marcado el valencianismo, con su presencia, sus cánticos y el apoyo a un equipo que necesita empezar de nuevo y al que la llegada a la dirección deportiva de Braulio Vázquez, que viajó con el equipo, y de Javier Aguirre, ha supuesto un nuevo soplo de aire fresco por lo que a ilusión se refiere.