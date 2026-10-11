Diez datos que marcarán el primer Racing-Valencia en 14 años

David Torres Valencia, 11 OCT 2026 - 09:09h.

El último partido Racing - Valencia el 29 de enero de 2012

El horario del Racing - Valencia

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El Racing de Santander y el Valencia CF volverán a verse las caras en LaLiga 14 años después. El próximo 11 de octubre, El Sardinero será el escenario del estreno oficial de Javier Aguirre en el banquillo valencianista, en un partido que llega con dos equipos en situaciones muy diferentes. El conjunto cántabro ha convertido su campo en un fortín y cuenta con Yassir Zabiri, una de las grandes sensaciones del campeonato, mientras que el Valencia necesita reaccionar después de un inicio preocupante.

El regreso de este clásico de la competición deja además una colección de estadísticas que explican el contexto del encuentro. Estos son los diez datos que pueden marcar el primer Racing-Valencia en 14 años. El último se celebró en enero de 2012.

1. El Racing lleva siete partidos sin ganar al Valencia

El conjunto cántabro no ha ganado ninguno de sus últimos siete enfrentamientos ante el Valencia en LaLiga, con tres empates y cuatro derrotas. Es su segunda peor racha histórica sin vencer al conjunto che, solo por detrás de los nueve encuentros consecutivos entre 1962 y 1978.

2. El Valencia busca hacer historia en El Sardinero

El Valencia ha puntuado en sus últimas cuatro visitas ligueras al Racing y marcó al menos un gol en todas ellas, con dos victorias y dos empates. Nunca ha conseguido enlazar cinco visitas consecutivas puntuando y marcando en el campo racinguista.

3. El Sardinero vuelve a ser un fortín

El Racing no ha perdido ninguno de sus tres partidos como local esta temporada, con dos victorias y un empate, y ha ganado los dos últimos. El equipo cántabro no logra tres triunfos consecutivos en casa en Primera desde marzo de 2008, cuando lo dirigía Marcelino García Toral.

4. El Valencia llega con un arranque histórico... por abajo

El Valencia solo suma cuatro puntos después de siete jornadas, con una victoria, un empate y cinco derrotas. Contando siempre tres puntos por victoria, solo tuvo un inicio peor en la historia de LaLiga: los tres puntos de la temporada 1957/58. El registro también fue de cuatro en la 1997/98. La situación del Valencia convierte Santander en la primera gran prueba de Aguirre. (El Desmarque)

5. El Racing dispara poco desde lejos, pero hace mucho daño

El Racing ha realizado 24 remates desde fuera del área, solo más que Levante y Deportivo. Sin embargo, ha marcado cuatro goles desde fuera, únicamente superado por el Alavés, que suma cinco. El dato explica parte de la pegada de un equipo que está sorprendiendo en este inicio.

6. El Valencia necesita encontrar la portería

El Valencia solo ha rematado 19 veces entre los tres palos en estas siete jornadas. Solo el Málaga presenta un registro inferior, con 14, mientras que el Getafe también suma 19. Además, es el segundo peor registro valencianista desde al menos la temporada 2003/04 tras las primeras siete jornadas, solo por detrás de las 18 de la 2024/25.

7. Zabiri llega lanzado al duelo

Yassir Zabiri es una de las grandes amenazas del Racing. El delantero ha marcado seis goles en siete partidos, una cifra que no alcanzaba ningún jugador en sus primeros siete encuentros de LaLiga desde Jude Bellingham con el Real Madrid en septiembre de 2023. Zabiri ya se postulaba para el Pichichi después de un espectacular comienzo de campeonato.

8. Dos porterías con margen de mejora

Entre los porteros que han disputado siete partidos, solo Matías Dituro, del Elche, presenta un porcentaje de paradas inferior. Julen Agirrezabala firma un 58,8% con el Racing, mientras que Stole Dimitrievski alcanza el 62,9% con el Valencia.

9. José Alberto ya sabe lo que es ganar al Valencia

El entrenador del Racing, José Alberto López, se ha enfrentado dos veces al Valencia en partido oficial y ganó uno de esos encuentros. Ambos fueron en los octavos de final de la Copa del Rey de 2019, cuando dirigía al Sporting: 2-1 en El Molinón y derrota por 3-0 en Mestalla.

10. Aguirre ya empezó ganando al Racing

El Racing será el séptimo equipo al que Javier Aguirre dirige en LaLiga. En sus seis experiencias anteriores solo consiguió ganar en su debut liguero con uno de ellos: el Atlético de Madrid. Y precisamente fue ante el Racing de Santander, al que derrotó por 0-1 en El Sardinero en agosto de 2006. Ahora, 20 años después, el mexicano vuelve al mismo escenario para iniciar su etapa en el Valencia. El propio Aguirre ya ha dejado claro que su objetivo inmediato es el Racing.