Así está la enfermería del Valencia para el debut de Aguirre: tres altas, tres dudas y tres bajas

David Torres 06 OCT 2026 - 13:58h.

Los tres internacionales Dimitrievski, Dieng y Sato vuelven sin problemas

El Valencia CF recupera a Diakhaby pero Aguirre mantiene tres frentes abiertos en defensa

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ValenciaJavier Aguirre ya prepara su estreno con el Valencia CF y recibe una primera buena noticia: la enfermería empieza a vaciarse. El mexicano debutará el próximo domingo ante el Racing de Santander en El Sardinero (21:00 horas) con Diakhaby y Tárrega de vuelta, Guido Rodríguez recuperado (aunque de permiso con Argentina) y varias dudas pendientes de evolución. Además, Aguirre ya trabaja con Pepelu y Javi Guerra para darles más libertad.

La recuperación de los centrales puede provocar uno de los primeros movimientos del nuevo técnico: Pepelu de vuelta al centro del campo. Guido también está disponible después de superar las molestias en el pie que sufrió en Vitoria, aunque estos días disfrutó de un permiso especial. El argentino ya está recuperado, pero se incorporará más adelante. Todo y eso, Aguirre cuenta con él para el once titular

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Mientras tanto, José Copete avanza en su recuperación y ya trabaja parcialmente con el grupo siete meses después de su lesión, aunque todavía necesita tiempo. El central es uno de los futbolistas que ha comprobado de primera mano el nuevo ambiente generado por Aguirre en Paterna.

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Altas: Tárrega, Diakhaby y Guido

Por tanto, respecto al equipo que tenía Óscar Sánchez, Aguirre podrá contar con César Tárrega y Mouctar Diakhaby, qie son las principales novedades para la defensa. Ambos han evolucionado favorablemente y su regreso multiplica las alternativas para el técnico mexicano. Tárrega ya trabaja con el grupo tras su lesión isquiosural ante el Sevilla, mientras que Diakhaby se ha reincorporado al trabajo colectivo después de su problema en el aductor. También está OK De Haas, todo y que por un pequeño proceso febril ha trabajado a medio gas, pero podrá ser titular el domingo, permitiendo así que Guido Rodríguez, que tambié está disponible y recupere su sitio en la medular junto a Pepelu.

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Del parón internacional vuelven Dimitrievski y Dieng sin ningún percance aparente y un Rynosuke Sato, que adelantó su regreso para estar a disposición del técnico mexicano y así poder acelerar su adaptación. De estos, sólo el pivote llega con una acumulación significativa de minutos y eso podría aún condicionar más su presencia en el posible once para Santander.

Dudas que no deberían serlo: Otorbi, Danjuma y Rioja

La incógnita está principalmente en ataque. David Otorbi, Arnaut Danjuma y Luis Rioja apuran sus opciones de llegar a Santander, lo normal es que lleguen los tres, pero salvo el canterano, ninguno tiene garantizada todavía su presencia en la convocatoria.

Otorbi es quien presenta mejores perspectivas, tras unas pruebas que descartaron cualquier molestia grave en el pubis; mientras que el Valencia seguirá controlando la evolución de Danjuma y Rioja durante la semana.

Foulquier y Copete están en una situación diferente. Ambos han empezado a trabajar parcialmente con el grupo, pero sus lesiones de rodilla obligan a mantener una recuperación progresiva. Por tanto, no pueden considerarse altas para Santander.

Bajas: Sadiq, Diego López y Tenés

En principio, Umar Sadiq, Diego López y Sergi Tenés continuarán fuera de los planes inmediatos de Aguirre. Sadiq apunta a regresar durante noviembre, mientras que Diego López afronta una recuperación más larga después de pasar nuevamente por el quirófano. El delantero ha tenido que someterse a una nueva operación y se pone en peligro su regreso hasta bien entrado el primer trimestre de 2027..

Así llega el Valencia al primer partido de la era Aguirre: tres recuperados, tres dudas ofensivas, dos jugadores en recuperación progresiva y tres bajas médicas. El técnico mexicano empieza a recuperar piezas justo cuando llega su primera prueba: El Sardinero.