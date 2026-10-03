David Torres Valencia, 03 OCT 2026 - 14:44h.

Se marcha a su país

Guido, mucho más que un capitán para Javier Aguirre: le organiza un asado con la plantilla

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Guido Rodríguez es una pieza clave para Javier Aguirre. El centrocampista argentino se ha convertido en uno de los hombres de peso del vestuario valencianista y, como ya demostró al asumir galones desde su llegada, es uno de los futbolistas sobre los que el técnico mexicano quiere apoyarse para reconstruir el equipo. Por eso, el Valencia CF ha tenido un gesto especial con el argentino. La entidad le ha dado permiso para ausentarse unos días y viajar a su país antes de regresar a Valencia a mitad de la próxima semana. Una decisión que vuelve a demostrar la confianza que Aguirre y el club tienen depositada en Guido, convertido en uno de los líderes del vestuario desde su llegada a Mestalla.

Un viaje con un motivo muy especial

El caso es que su status le ha permitido ganarse un permiso especial. Guido viajará a Argentina, como ha avanzado Radio Marca, para estar presente en el homenaje a Lionel Messi, aunque no disputará el partido. La selección argentina se enfrentará el martes 6 de octubre a Benín en el estadio Monumental, en un encuentro organizado como despedida de Messi de la selección ante su público.

El partido forma parte de la serie de amistosos que la Albiceleste disputa después del Mundial 2026, en el que perdió la final ante España. Argentina viene de golear este miércoles por 4-0 a Bolivia en Córdoba, un encuentro que también sirvió para comenzar el recambio impulsado por Lionel Scaloni con vistas a las próximas competiciones.

La presencia de Guido tiene además un significado especial. El centrocampista es una figura importante dentro de la selección argentina y forma parte de la generación que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024. La Federación Argentina quería contar con él en una noche tan señalada, aunque su participación se limitará al homenaje y no tendrá minutos sobre el césped.

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El regreso está previsto para mitad de semana, por lo que Guido volverá a ponerse a las órdenes de Aguirre para preparar el siguiente compromiso del Valencia contra el Racing de Santander.