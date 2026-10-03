De casta le viene a galgo: los Tendillo de padres a hijos... y sobrinas

David Torres Valencia, 03 OCT 2026 - 11:01h.

Claudia ya es internacional como lo fue su tío Miguel y defiende los colores que también defendió su primo Alberto

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El apellido Tendillo vuelve a estar ligado al Valencia CF, aunque la realidad es nunca dejó de estarlo en estas últimas décadas. Sin embargo, esta vez, quien coge el testigo no es el famoso central que se fue al Real Madrid tras salvar del descenso al club de toda su vida con un gol agónico, ni tan siquiera su hijo, Alberto. Esta vez ni siquiera es un varón, se trata de una fémina, pero que sigue sus pasos con firmeza en el proceloso mundo del fútbol. Ahora el Tendillo que resuena con fuerza en el Valencia CF es el que defiende con honor la más joven de la saga.

De casta le viene al galgo

Se trata de Claudia Tendillo, jugadora del VCF Femenino B e internacional con España Sub-17, que sigue dando pasos en su carrera mientras tiene en casa a uno de sus mejores referentes: su tío Miguel Tendillo, embajador del club y uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del conjunto valencianista.

Ambos se han reencontrado en un escenario muy especial para los dos, el Camp de Mestalla, para protagonizar un reportaje de VCF Media en el que repasaron recuerdos, presente y futuro. Miguel quiso dejarle a Claudia un consejo que resume perfectamente el espíritu de esta saga familiar: “Sobre todo disfruta del momento. Del Ahora. Y si tiene que llegar llegará. Hay que trabajar, aprovechar las cualidades y a ver si dentro de unos años puedo verte desde la grada jugando al fútbol con el primer equipo y que disfrutemos toda la familia”.

De Miguel Tendillo...

Miguel Tendillo fue jugador del Valencia CF durante las décadas de los 70 y 80. Central elegante y adelantado a su época, llegó muy joven al primer equipo y conquistó con el Club la Copa del Rey, la Recopa y la Supercopa de Europa. También defendió la camiseta de la Selección Española en el Mundial de 1982.

Ahora, muchos años después, el apellido vuelve a tener presencia en la Academia valencianista de la mano de Claudia.

...a Claudia Tendillo

Nacida en 2010, la joven futbolista se desenvuelve como mediocentro creativa, con un perfil que recuerda al de Pedri, y este verano ha dado un paso importante en su carrera con su fichaje por el Valencia CF procedente del Levante UD. Su progresión ya la ha llevado hasta la Selección Española Sub-17, con la que trabaja estos días con el objetivo de disputar el Mundial de la categoría en Marruecos. Y su presente no puede ser más ilusionante: Claudia ha marcado ya. con España, confirmando el crecimiento de una jugadora llamada a ser protagonista en el futuro.

Claudia regresó esta temporada a la Academia del Valencia CF, donde se ha formado durante buena parte de su trayectoria, para continuar creciendo en el VCF Femenino B. Su encuentro con Miguel en Mestalla sirvió para poner en común dos generaciones unidas por el fútbol y por el Valencia.

Miguel recuerda perfectamente lo que significa pisar ese vestuario. “Aquí he pasado momentos buenos y malos”, explica. Aunque, como él mismo reconoce, cuando llega la hora de saltar al césped todo cambia: “Pero fuera -en el césped- todos los nervios se olvidan”.

Claudia también siente Mestalla como algo propio. “Estar en Mestalla es como estar en casa”, destaca. Y explica cómo ha vivido este vínculo familiar: “Primero lo viví con mi tío, y ahora quiero seguir yo mi propio camino”.

Para ella, compartir ese escenario con Miguel supone además cerrar un círculo: “Esto es una experiencia inolvidable. Aquí en Mestalla he venido de pequeña con mi familia a ver los partidos, y ahora, compartir este momento con mi tío me llena mucho por dentro”.

Una saga familiar... y en la Selección

Claudia sigue la estela de Miguel y también la de su primo Alberto Tendillo, que durante muchos años formó parte de la Academia del Valencia CF. Ahora intenta escribir su propia historia en el fútbol femenino.

Su progresión también le ha abierto las puertas de la Selección Española Sub 17, con la que estos días ha realizado una concentración en Málaga. Una experiencia que la joven futbolista vive con enorme ilusión: “Ser internacional con España es impresionante, con compañeras y profesionales que saben mucho. Es algo que puede vivir muy poca gente y hay que aprovecharlo”. La escucha su tío Miguel, fue uno de los fijos en su época en la Roja.

Y mientras Claudia construye su propio camino, Miguel ejerce de consejero y referente. Su último mensaje resume el orgullo de toda una familia: “Espero que te vaya todo bien, pero que sepas que nosotros ya estamos orgullosos de ti”.