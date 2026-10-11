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Los 40 principales del puente aéreo Santander-Valencia y los cuatro ex que amenazan el debut de Aguirre

La cara de circunstancia de Sergio Canales cuando abre la bola de su propio equipo: "Pues Racing de Santander"
Canales, uno de los ex más ilustres. ElDesmarque
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ValenciaEl Racing-Valencia de este domingo tiene varios reencuentros. Julen Agirrezabala se medirá por primera vez a su exequipo después de abandonar Mestalla para fichar por el conjunto cántabro, mientras Iñigo Vicente ya ha señalado el gran peligro del Valencia de Javier Aguirre. El duelo llega, además, con Aguirre pendiente de los efectivos que tiene disponibles para su estreno en El Sardinero y con André Almeida dispuesto a demostrar que es mejor jugador de lo que enseñó en Valencia.

Pero el vínculo entre Santander y Valencia va mucho más allá de los protagonistas de este domingo. Hasta 40 futbolistas han vestido las dos camisetas, una relación que convierte el Racing-Valencia en uno de esos enfrentamientos con una historia paralela repleta de nombres propios.

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Zigic con el Valencia CF
Zigic con el Valencia CF. Valencia CF

Canales, Zigic, Arizmendi o Garay

Entre los nombres más reconocibles aparece Sergio Canales, uno de los grandes símbolos del Racing en las últimas décadas. El cántabro se formó y debutó en el conjunto santanderino, pasó posteriormente por el Valencia y ahora ha regresado a casa para defender de nuevo la camiseta verdiblanca.

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Otro nombre imposible de olvidar es Nikola Zigic. El delantero serbio se convirtió en uno de los grandes ídolos recientes del Racing antes de fichar por el Valencia. Su regreso a Santander como futbolista valencianista convirtió cada visita en un partido especialmente señalado.

Sergio Canales
Sergio Canales. EFE
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También compartieron recorrido Javier Arizmendi, Alexis Ruano y Ezequiel Garay. El argentino fue uno de los centrales más destacados del Racing antes de llegar al Valencia, donde acabaría formando parte de una defensa que tuvo protagonismo durante varias temporadas.

La lista también incluye nombres de otras épocas, como Paco Gento, Álvaro Cervera, Salva Ballesta, José Manuel Sietes o Mario Regueiro.

Garay con el Racing de Santander
Garay con el Racing de Santander. EFE

El puente aéreo sigue funcionando

La conexión no pertenece únicamente al pasado. En el Racing actual hay varios futbolistas que tuvieron relación con el Valencia. Agirrezabala es el caso más reciente: llegó al Valencia cedido por el Athletic, no continuó en Mestalla y este verano fue traspasado al Racing. Ahora se enfrentará al club en el que jugó la pasada temporada.

A él se suman André Almeida y Facu González, que también forman parte de ese vínculo entre ambos clubes. El partido del domingo reunirá, por tanto, a varias generaciones de futbolistas que han recorrido el mismo camino entre Santander y Valencia.

Facu González
Facu González. Racing de Santander

Los 40 futbolistas que vistieron las dos camisetas

Y ahí está el juego de palabras: si el partido tiene 102 enfrentamientos en la historia, también tiene su particular lista musical. Los 40 principales del puente aéreo Santander-Valencia son estos:

  1. Ríos
  2. Diego Alonso
  3. Rafael Alsúa
  4. Javier Arizmendi
  5. Salva Ballesta
  6. Rafael Barrero
  7. José Manuel Siete
  8. Manuel Cabello
  9. Eufemio Cabral
  10. Marco Camus
  11. Sergio Canales
  12. Álvaro Cervera
  13. David Córcoles
  14. Rafael Fernández
  15. Juan Galcerá
  16. Ezequiel Garay
  17. Paco Gento
  18. Orlando Giménez
  19. Tomás González
  20. Horacio Herrero
  21. José Antonio Illumbe
  22. Jorge López
  23. Pedro López
  24. Sergio Manzanera
  25. Libero Parri
  26. Carlos Pereira
  27. Raúl Prieto
  28. Mario Regueiro
  29. Alexis Ruano
  30. Antonio Salvador
  31. José Sastre
  32. José Manuel Sietes
  33. Víctor Soler
  34. Andrés Suco
  35. Nando Yosu
  36. Nikola Zigic
  37. Santi Zubieta
  38. André Almeida
  39. Facu González
  40. Julen Agirrezabala
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