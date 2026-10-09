David Torres 09 OCT 2026 - 09:10h.

El portugués no salió bien del Valencia CF y tiene contrato en vigor

André Almeida, sobre su agria salida del Valencia y el interés del Barça: “Prefiero no hablar de ello porque tengo contrato”

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SantanderAndré Almeida podrá jugar ante el Valencia CF el próximo 11 de octubre. El centrocampista portugués, cedido esta temporada al Racing de Santander, no tiene cláusula del miedo en su contrato y podrá enfrentarse al equipo al que todavía pertenece. El motivo está en las condiciones de la operación: el conjunto cántabro pagó por hacerse con la cesión del futbolista, por lo que no existe la habitual prohibición para que pueda medirse a su club de origen.

Almeida se marchó al Racing en el tramo final del mercado después de quedar fuera de los planes del Valencia para esta temporada. La operación permitió al jugador cambiar de escenario y al Valencia liberar espacio en su plantilla.

Por qué puede jugar contra el Valencia CF

La particularidad del acuerdo cobra ahora especial importancia. Cuando un futbolista se marcha cedido, es habitual que los clubes incluyan una cláusula que impide al jugador enfrentarse a su equipo de origen. En este caso no sucede así. El pago realizado por el Racing por la cesión de Almeida hace que esa limitación no exista, tal y como ha avanzado Tribuna Deportiva. Por tanto, si José Alberto López lo considera oportuno, Almeida podrá estar sobre el césped de El Sardinero el 11 de octubre, a las 21.00 horas, para enfrentarse al Valencia CF.

Será un reencuentro especialmente llamativo por el contexto de su salida. El portugués ha reconocido que necesitaba cambiar de aires después de perder protagonismo en Mestalla. Almeida explicó recientemente su situación y los motivos que le llevaron a buscar una salida.

Ahora tendrá la oportunidad de medirse al Valencia apenas unas semanas después de abandonar el club. Y podrá hacerlo sin restricciones contractuales. El Racing pagó por su cesión y Almeida no tiene cláusula del miedo, por lo que la última palabra sobre su participación será exclusivamente de José Alberto.