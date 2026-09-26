David Torres Valencia, 26 SEP 2026 - 11:11h.

André Almeida: "Llevar el 10 en el Valencia CF fue un error, necesitaba un cambio, no lograba ser feliz"

“Me dijeron varias cosas que luego no se cumplieron”

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André Almeida ha roto parcialmente su silencio sobre su salida del Valencia CF, después de un verano en el que el centrocampista portugués estuvo señalado en la operación salida y terminó poniendo rumbo a un nuevo proyecto en LALIGA: el recién ascendido Racing de Santander dónde confiesa que es "muy feliz". Lo dice como contraposición a sus últimos años en Mestalla. El jugador, en declaraciones a Zero Zero Portugal, ha repasado y ha dejado algunas frases que explican su malestar con su etapa final como valencianista. Almeida reconoce que su primer año fue el mejor de los tres que pasó en el Valencia. Coincidió con Gennaro Gattuso, un entrenador y un estilo que, según el portugués, potenciaban sus características. “Jugábamos un estilo de fútbol que se adaptaba bien al mío”, explica. Después, todo cambió. También habla del interés del Barça cuando le llamó Jorge Mendes y las opciones reales o no de ir al conjunto azulgrana.

“Me dijeron varias cosas que luego no se cumplieron”

Preguntado directamente por qué ocurrió durante sus últimos años en Mestalla y tras sus declaraciones: ("No tenía ganas de pelear por el Valencia, sólo mi familia y yo sabemos lo que hemos pasado"), Almeida fue prudente: “Prefiero no hablar de ello, porque todavía tengo un contrato con el Valencia”. Sin embargo, sí dejó una pista: “Hubo varias cosas que me dijeron que luego no se cumplieron”.

El centrocampista también explicó por qué renovó su contrato pese a estar ya en una situación complicada: “Terminé renovando porque no me dejaban irme”. El portugués estaba en la rampa de salida del Valencia y que el club buscaba una salida. Confirma que el Celta y el Swansea lo quisieron y que fue a última hora cuando apareció lo del Racing y no dudó.

Almeida considera que uno de los problemas estructurales del Valencia es la falta de continuidad. “Cada año cambian el estilo de juego y los entrenadores son siempre diferentes. Esto no permite una continuidad a largo plazo”, señala.

El Barça llamó a la puerta

Uno de los capítulos más llamativos de su entrevista tiene que ver con el FC Barcelona. Almeida asegura que, durante su mejor momento en Valencia, el conjunto azulgrana mostró interés en hacerse con sus servicios. “Jorge Mendes me llamó y me dijo que el Barcelona estaba interesado”, recuerda. La propuesta pasaba, según su relato, por una cesión con opción de compra, pero el Valencia se negó a dejarle salir porque el equipo estaba peleando por evitar el descenso y consideraba al portugués importante.

"El Barcelona mostró interés, pero el Valencia no me dejó marchar. Luego, Gattuso se fue y empezamos a jugar un estilo completamente distinto, que no se ajustaba a mis características. Pero entiendo que, como jugador, tengo que adaptarme y rendir en cualquier estilo de juego", cuenta Almeida que al ser preguntado por si el interés fue real asume: "En realidad no. Creo que tenían algunos lesionados en ese momento e intentaron concertar una cesión con opción de compra. Pero, como estábamos a punto de descender y yo era muy importante para el club, no me dejaron ir".

Pese a todo, Almeida dice que no guarda rencor al Valencia: “Estoy agradecido al Valencia por la oportunidad”. Y también tiene claro quién ha sido el gran sostén del club durante estos años: su afición. “Si no fuera por ella, probablemente las cosas serían peores”, sentencia.