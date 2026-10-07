Ángel Cotán 07 OCT 2026 - 16:04h.

El faro del Racing de Santander confía en tumbar al equipo ché

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Iñigo Vicente encarna una de las grandes amenazas del Racing de Santander. El talentoso atacante medirá el efecto Javier Aguirre el próximo domingo. El Sardinero será la primera prueba de toque del 'Vasco' en su nueva aventura al frente del Valencia CF y el futbolista santanderino no se fía de lo que puede ocurrir.

El jugador del Racing fue cuestionado por su próximo rival liguero y tuvo buenas palabras hacia el club ché. Eso sí, Iñigo Vicente tiene claro cuál es el gran peligro valencianista de cara a este fin de semana: "Al final, cuando viene un entrenador nuevo seguro que los 25 jugadores están al cien por cien queriéndose ganar ese puesto. Seguro que un partido muy duro, al final viene un histórico de LALIGA, un equipo con grandísimos jugadores que sabemos que nos va a venir a apretar y a duelos, pero nosotros a jugar al fútbol que sabemos hacer y por supuesto a sacar los puntos como sea".

Las palabras de Iñigo Vicente en el Racing de Santander

El jugador del Racing de Santander Íñigo Vicente ha reconocido que el equipo debe mejorar defensivamente y ha señalado que deben "dejar las porterías a cero" porque en Primera División los errores se penalizan y es muy complicado ganar cuando se encajan goles.

El futbolista vizcaíno ha comparecido en rueda de prensa este miércoles, tras el entrenamiento que la plantilla ha completado a las órdenes de José Alberto López en las Instalaciones Nando Yosu.

"Está claro que tenemos que dejar las porterías a cero porque si no es muy complicado ganar. En Segunda División puede que hubiese partidos que nos daba para ganar, pero aquí ya vemos que es muy complicado, porque al final en cuanto tienes un error, el rival te lo penaliza y es una situación que tenemos que mejorar", ha afirmado Vicente.

Sobre las dos semanas de parón, ha explicado que a la plantilla le han servido para "limpiar cabezas, resetear" y trabajar en la adaptación de los nuevos jugadores que han llegado.

"Es un equipo totalmente nuevo, con muchísimas caras nuevas", ha apuntado Vicente, quien ha destacado que estos días les han permitido conocerse mucho más y asimilar mejor las ideas del cuerpo técnico.

El Racing afronta el domingo ante el Valencia CF su regreso a Los Campos de Sport de El Sardinero después de 29 días y tras haber disputado dos encuentros como visitante. Vicente ha destacado que el Racing "está siendo muy fuerte" en El Sardinero, donde ha conseguido todos sus puntos, y ha señalado que el equipo "tiene el reto" de trasladar ese rendimiento a los partidos fuera de casa.

Asimismo ha reconocido que el equipo no dio su mejor versión en las dos últimas salidas, ante el FC Barcelona (7-2) y el Celta de Vigo (5-0), aunque ha subrayado que el objetivo es dejar atrás esos resultados y centrarse en el partido del domingo.

"Sabemos de dónde venimos, sabemos cuál es nuestro objetivo y hemos limpiado cabezas", ha manifestado el futbolista, que ha asegurado que están "con muchas ganas de competir el domingo" y convencidos de que pueden "sacar los tres puntos".