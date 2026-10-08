David Torres Valencia, 08 OCT 2026 - 16:17h.

Las palabras de Agirrezabala que levantan ampollas en Mestalla: "Lo pasé fatal en Valencia"

Agirrezabala hace autocrítica: "No estoy contento con el nivel que di en Valencia, se me queda esa espinita"

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Julen Agirrezabala vuelve a enfrentarse al Valencia CF. El portero del Racing de Santander se enfrentará este domingo a su ex equipo después de una temporada en el Valencia marcada por las lesiones, la irregularidad y una dura competencia bajo palos con Stole Dimitrievski. El guardameta ya había explicado que lo pasó fatal durante su cesión en Valencia, unas palabras que provocaron malestar entre parte del valencianismo. El caso es que, cedido con opción de compra del Athletic, el Valencia no pagó y fue el Racing quien se llevó al vasco esta semana.

Ahora, antes de un partido que será especial para él Agirrezabala pone contexto a aquellas declaraciones y hace autocrítica. Reconoce que su llegada al Valencia estuvo marcada por la ilusión, pero admite que no estuvo a su mejor nivel y que las dos lesiones condicionaron por completo su temporada en una amplia entrevista en el Partit de la Una de À Punt. "Me lesioné una primera vez y, cuando ya pude volver a entrar en la dinámica del grupo para intentar ayudar en lo que hiciera falta, me volví a lesionar y tuve que pasar por quirófano. Después tienes que volver a adaptarte, cuando ya llevas prácticamente cuatro meses fuera del grupo..... Por eso dije que lo pasé mal en Valencia. Cuando estaba jugando no me veía en mi mejor versión. Estábamos en esos puestos de abajo y, además, tuve dos lesiones consecutivas que no me dejaron estar en la dinámica del grupo. Intentar ayudar en lo que hiciera falta fue duro".

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"Llegué con mucha ilusión a un equipo histórico como el Valencia, pero empecé jugando con altibajos. No estoy contento con el nivel que di y el equipo tampoco estuvo bien. Estuvimos toda la primera vuelta en los puestos de abajo y eso no es nada cómodo", explica el meta

La polémica con Dimitrievski

Además, el portero vasco se moja sobre uno de los episodios más polémicos de aquella campaña: las declaraciones de Dimitrievski sobre el supuesto contrato que obligaba a Agirrezabala a jugar. "Está claro que no sienta bien recibir comentarios de ese tipo por parte de un compañero. Yo siempre se lo he dicho a todo el mundo: Dimi me parece un grandísimo portero. Entiendo su malestar, porque todos queremos jugar, pero al final hay un entrenador que es quien decide quién juega".

"Obviamente, en la situación que estábamos, creo que no tocaba este tipo de cosas. Pero ya se habló, lo entendimos y no pasó de ahí. Se disculpó y ahí queda. Tampoco me lo tomé personalmente. Simplemente creo que no estuvo afortunado, él lo admitió y ya está", zanja el meta