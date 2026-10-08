David Torres Valencia, 08 OCT 2026 - 13:19h.

Guido y Dimitrievski ya están de vuelta y Rioja, Tárrega y Danjuma avanzan

Guido ya está de vuelta agradecido por "lo" de Messi y centrado en una única verdad con Aguirre: "Somos responsables"

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La enfermería del Valencia CF empieza a vaciarse y Javier Aguirre recibe buenas noticias a tres días de su estreno ante el Racing de Santander. El mexicano recupera efectivos tras el parón internacional, aunque todavía mantiene varias dudas para confeccionar su primer once. La situación de la enfermería, la tercera operación de Diego López y la evolución de Copete marcan la actualidad de una plantilla que afronta el domingo su primera prueba con el nuevo técnico.

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Guido y Dimitrievski ya están de vuelta

La sesión de este jueves dejó dos novedades importantes. Stole Dimitrievski y Guido Rodríguez se han incorporado al trabajo después de cumplir con sus compromisos internacionales y ya están a disposición de Aguirre. El centrocampista argentino, además, ha explicado sus primeras sensaciones con el nuevo entrenador en una entrevista en la que también habla de Messi. El técnico recupera así dos piezas importantes para el partido del domingo en El Sardinero y que van directas al once titular.

Rioja y Tárrega avanzan

Luis Rioja ha realizado parte de la sesión con el grupo, por lo que todavía mantiene opciones de llegar al partido. También César Tárrega ha trabajado con normalidad y está cada vez más cerca de volver a una convocatoria.

A ellos se suma Mouctar Diakhaby, que ha entrenado con normalidad y estará disponible para Aguirre ante el Racing.

Danjuma pisa el césped y Copete y Foulquier avanzan

La evolución de Arnaut Danjuma ofrece una pequeña ventana de esperanza. El neerlandés ha pisado el césped y realizado trabajo sobre el terreno de juego por primera vez durante este parón. Su presencia en Santander no está descartada, aunque todavía necesita acumular trabajo y será necesario esperar a las próximas sesiones.

También Copete y Foulquier han trabajado junto al resto de sus compañeros. Es un paso adelante para ambos, pero su regreso a la convocatoria para Santander todavía es muy prematuro.

Sadiq y Diego López, fuera

Aguirre no podrá contar aún con Umar Sadiq, ni mucho menos con Diego López y Sergi Canós. El delantero continúa lesionado y el extremo asturiano ha tenido que pasar por el quirófano por tercera vez, una intervención que vuelve a retrasar su recuperación. El de Nules sigue con su recuperación al margen del grupo

Con dos entrenamientos todavía por delante, Aguirre recupera efectivos y reduce poco a poco sus dudas. Dimitrievski, Guido, Diakhaby y Tárrega están disponibles; Rioja apura sus opciones y Danjuma mantiene una posibilidad abierta, mientras Foulquier y Copete todavía necesitan más tiempo. De tal forma, el posible once del Vasco sería el formado por Dimitrievski; Gayà, Diakhaby o De Haas, Tárrega, Maffeo; Guido, Pepelu, Guerra; Sato, Danjuma o Rioja y Hugo Duro.