David Torres Valencia, 07 OCT 2026 - 17:30h.

La operación ha ido bien, pero se retrasan los plazos para su vuelta

Diego López, de nuevo al quirófano... Y ya van tres

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Diego López ha pasado de nuevo por el quirófano. El extremo del Valencia CF ha sido operado por tercera vez de su rodilla derecha, una intervención que vuelve a frenar su recuperación y que alarga todavía más su regreso a los terrenos de juego. El futbolista, que ya afrontaba una complicada recuperación tras sus problemas físicos, encara ahora un nuevo proceso de rehabilitación. La operación ha ido bien, pero se retrasan los plazos para su vuelta. Si inicialmente no se le esperaba hasta 2027, ahora se aplazará hasta primavera. Le realizaron una artrólisis para mejorar la movilidad de su rodillla

La intervención se produce después de que Diego López volviera a pasar por el quirófano en Madrid, donde ha sido atendido por el mismo equipo médico que ya le operó en las dos ocasiones anteriores. Una situación que modifica los planes que manejaba el Valencia CF con uno de sus jugadores de presente y futuro, incluido en la planificación de la plantilla.

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¿Cuándo podrá volver?

El escenario que maneja ahora el club apunta a que no se espera a Diego López hasta bien entrado 2027. La recuperación será larga y estará condicionada a la evolución de la rodilla después de esta tercera intervención.

Además, aunque inicialmente la intención del Valencia CF era devolverle la ficha en enero, ese escenario queda ahora pendiente de evolución. El club deberá valorar cómo progresa el jugador durante las próximas semanas y meses antes de tomar una decisión definitiva.

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Este es el parte médico oficial:

"El jugador del Valencia CF, Diego López, fue intervenido este martes de una lesión en la rodilla derecha en Madrid por el mismo equipo médico que ya le operó en las dos anteriores ocasiones.

El jugador valencianista permanecerá en observación hasta el alta hospitalaria".

Así, Diego López inicia ahora un nuevo proceso de recuperación después de su tercera operación. El objetivo ya no pasa por un regreso inmediato, sino por recuperar plenamente la rodilla y evitar nuevos contratiempos. El calendario dependerá de su evolución, aunque todo apunta a que su vuelta no se producirá hasta 2027.