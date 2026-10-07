David Torres 07 OCT 2026 - 13:28h.

Las sillas se limpiarán, se trazará su origen y serán serigrafiadas

El principio del fin de Mestalla: todos los datos de la despedida de un templo del fútbol

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ValenciaEl adiós a Mestalla ya empieza a tomar forma. Mientras el Valencia CF avanza en la venta del actual estadio y prepara los precios de los abonos del Nou Mestalla, el histórico campo encara sus últimos meses de vida. El traslado supondrá dejar atrás un escenario que ha marcado generaciones de valencianistas. Pero habrá una forma muy especial de llevarse un pedacito de su historia: los socios podrán comprar una de las butacas del estadio y llevárselas a casa.

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¿Cómo se hará?

El Valencia CF prepara una iniciativa pensada especialmente para aquellos aficionados que quieran conservar un recuerdo físico de su paso por Mestalla. Las butacas se pondrán a disposición de los abonados a través de una empresa especializada, que será la encargada de desmontarlas y acondicionarlas para su entrega.

La idea va mucho más allá de vender una silla. Cada butaca será limpiada, serigrafiada y trazada, de manera que quede identificada su procedencia y pueda conservarse como una pieza vinculada directamente con Mestalla. Un recuerdo que, dentro de unos años, permitirá decir: "Esta era mi butaca en Mestalla".

Precios módicos

Además, el club pretende que sea una iniciativa al alcance de los bolsillos de los valencianistas, con precios populares y un coste módico. No se plantea como un negocio para el Valencia CF, sino como una oportunidad para que sus socios puedan quedarse con un pequeño trozo de la historia del estadio.

Eso sí, habrá que esperar al momento adecuado. No estará permitido arrancar las butacas después del último partido. El Valencia CF prepara un fin de Mestalla especial y quiere que todo el proceso se realice de forma ordenada. La retirada de las sillas y su posterior entrega estarán reguladas y canalizadas a través de la empresa especializada que se anunciará en su momento para que sea de forma ordenada.