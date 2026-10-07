David Torres 07 OCT 2026 - 12:38h.

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ValenciaEl traslado al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027, representa un cambio histórico para el valencianismo. Con el propósito de que este proceso sea lo más justo, ordenado y transparente posible, el Club ha establecido el número de socio como el criterio principal y objetivo para determinar el orden de elección de los asientos. La primera parada de este 'viaje' es la Fase 1: Creación de Grupos, que se activará oficialmente el 14 de octubre de 2026. A continuación, te explicamos con detalle y de forma muy sencilla cómo funciona esta fase, cómo se calcula tu turno basándose estrictamente en tu número de socio y cuáles son las excepciones diseñadas para proteger a las familias y a los socios más veteranos; pero la segunda, que es la elección del asiento. El primer paso es ser Socio VCF, cuestión que el Valencia CF ha parado de momento con 11.500 socios VCF que sumados a los 40.000 abonados que van a Mestalla cada semana y que completarían el aforo previsto de 50.000 socios para el nuevo estadio.

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El proceso de elección de los asientos se desarrollará por fases y tendrá en cuenta, entre otros criterios, la antigüedad de los socios. Una vez creados los grupos online a través de la web oficial del club para permitir que los aficionados que quieran vivir los partidos juntos en el Nou Mestalla se organicen previamente. "Es el momento de unirte con tus familiares, amigos o compañeros de peña para garantizar que os sentéis en asientos contiguos", explica el Valencia CF en un comunicado oficial. Habrá, como ha venido informando ElDesmarque con excepciones para colectivos como Personas con Movilidad Reducida o la Grada de Animación.

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Tres excepciones a la elección de grupos: lista de espera

Javier Solís, director general, Jorge García, director de marketing y Franco Segarra, director de Ticketing del Valencia CF han sido los encargados de explicar la campaña de abonos a los medios de comunicación y han dado detalles sobre la nueva campaña como las excepciones a la elección de grupos.

Para calcular la media de antigüedad de los grupos, hay tres excepciones: los menores de 16 años no restarán y se podrán agrupar sin penalizar. Se hace para facilitar la agrupación de padres con hijos, por ejemplo.

La otra excepción es los socios de más de 50 años ininterrumpidamente . Esos tendrán la posibilidad de agrupar con ellos a cuatro socios sin tener problemas con la antigüedad.

Hay además las tres mil personas que se apuntaron a la lista de espera cuando se empezó a construir el Nou Mestalla en 2007. Esos serán socio VCF y les fijarán el número 40.000 de antigüedad.

La segunda fase: elección de asiento, será presencial

Las fechas para la elección del asiento comenzará el 17 de noviembre de 2026 hasta finales de mayo de 2027. El objetivo es acudir a la cita en la sala 1923 del Camp de Mestalla para seleccionar tus asientos en el Nou Mestalla pero con información previa. En esta fase los abonados podrán reservar su asiento, no es necesario pagarlo.

Una herramienta 3D para elegir asiento

La idea es que con una herramienta de 3D los aficionados podrán previamente ver la visibilidad de cada uno de los asientos que quieran. Para ello irán, mediante cita previa, a una sala acondicionada en el estadio valencianista (entrada Avenida de Aragón). Los socios y los capitanes de los grupos serán citados por orden de antigüedad para que acudan presencialmente a Mestalla para elegir el asiento. Se podrán atender de 8 h a 20 horas hasta un total de 250 grupos al día para ir eligiendo. Es importante que el capitán o representante del grupo vaya con un trabajo previo sobre preferencias.