David Torres Valencia, 07 OCT 2026 - 12:38h.

El precio medio será de 537 euros por abono por los 599 de Mestalla

El Valencia CF prepara el traslado al Nou Mestalla con un emotivo vídeo: "La nueva casa no son las paredes, somos nosotros"

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El Valencia CF ya ha puesto precio al traslado al Nou Mestalla. Después de avanzar cómo será el proceso para elegir las nuevas localidades y de explicar las características de la futura casa valencianista, el club ha hecho oficiales las tarifas que tendrán que afrontar sus abonados en la temporada inaugural. Unos precios que llegan después de que el Valencia CF fijara una horquilla similar a la de Mestalla y que se conocen en pleno proceso de preparación del histórico cambio de estadio. A modo de titular cabe señalar que el precio medio del Nou Mestalla es un 10% más barato respecto a Mestalla (descuentos al margen, que son los mismos que en la actualidad). El precio medio será de 537 euros por los 599 de Mestalla .

La entidad, que plantea el cambio de Mestalla al Nou Mestalla por grupos y por fases, mientras que el nuevo estadio ya empieza a presentarse como una realidad a menos de un año de su estreno, ha avanzado su campaña de abonos y ha hecho pública una de las cuestiones que más interesa a los valencianistas: cuánto costará ser abonado en el Nou Mestalla y qué precio tendrá cada zona. El abanico, como explicó en su día Javier Solís, director general del club, se mueve en un abanico similar a los que existen en Mestalla pero con matices. La idea es que la nueva campaña de abonos reporte al club un 50% más de los 25 millones actuales (alrededor de 37.5 millones, cerca de 40 millones). El Valencia CF ha estudiado otros procesos de otros clubs de primero.

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Grada de animación, visitante, entradas no abonables

Javier Solís, director general, Jorge García, director de marketing y Franco Segarra, director de Ticketing del Valencia CF han sido los encargados de explicar la campaña de abonos a los medios de comunicación y han dado detalles sobre la nueva campaña.

La primera pregunta que han respondido es por qué el Valencia CF aspira a tener 50.000 abonados y no a muchos más sobre un aforo de 70.044. La respuesta es sencilla: Habrá zonas del Nou Mestalla no abonables : Unos 7000 asientos en total, buena parte de ellos de ellos bloqueados por la UEFA (5.340) para sus sponsors y para la afición rival. Serán entradas que se puedan vender en LALIGA pero no para abonos. Al margen de estas, los compromisos comerciales del club llegan a algo más de 7000 entradas. Estos sumadas a las 7.276 localidades que son de Hospitality hacen que, a la venta no salgan 14.000.

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Por tanto, a la venta cada partido podrán salir una seis o siete mil entradas.

Los precios: los dos criterios, el más barato y más caro

Cuanto más cerca del césped será más caro y cuanto más centrado serán más caros los abonos. Dicho esto, el Valencia CF advierte que no se puede hacer una simetría al estadio actual: no son las mismas características del estadio ni un recinto parecido.

Por ejemplo, 340 euros costará la grada de animación, por los 310 de los actuales, siendo la nueva ubicación cubierta a diferencia de la actual. Con todo no será la zona más barata del campo que será de 300 euros.

El más caro (Grada baja Oeste y Este costará 1700 euros por los 1775 de la Tribuna Central actual).

De la grada visitante cabe destacar que estará delimitada por vallas transpar

Más del 40% de los abonos del Nou Mestalla costarán menos de 500 euros.entes. Será una zona exclusiva para la venta (3495 asientos en total en partidos de Europa).

Un 20% de los abonados (los que están en frente de Tribuna y en las zonas bajas) verán sus precios de los abonos incrementados porque la visibilidad cambia (es la misma que las zonas vips y además pasan a estas cubiertas).

Precios de la grada superior y alta: de 325 euros a 650 euros

La grada superior tendrá 13.922 asientos vendibles. Los precios medios oscilarán entre 325 euros y los 430 euros. (En la actualidad pagan 300 euros)

La grada alta 12.433 asientos vendible sy los precios oscilarán entre los 650 euros y los 400 euros. (En la actualidad pagan 360 euros)

El precio medio del tercer anillo es de 430 euros ya que en la zona de Benicalap se hará una grada enorme de 400 euros.

Precios de la grada media: de 600 a 1.100 euros

Tendrá 10.374 abonos. En el centro hay pocos sitios (Están para hospitality). Los precios oscilan desde los 600 euros de los fondos a los 1.100 euros del centro) (En la actualidad se paga de 590 y 875 euros)

La grada baja: de 750 a 1700 euros

Habrá un total de 18.077 abonados posibles. Es la zona más premium, la mejor y la más cara. Oscilarán entre los 750 euros de los fondos a los 1700 euros de la zona central. Hay una excepción que es la grada de animación que costará 340 euros. (En la actualidad pagan de 595 euros a 1000 euros). En la actualidad es la mayor diferencia: los pases duplicarán su precio.

Los precios oficiales

Estos son los precios oficiales de los abonos del Valencia CF para el Nou Mestalla, localidad por localidad y con las diferentes categorías y condiciones.