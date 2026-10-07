David Torres 07 OCT 2026 - 12:38h.

Llegan las primeras butacas al Nou Mestalla poco antes que las licencias de la zona comercial: así son

La distancia media de las butacas alcanzarán hasta los 65 centímetros, se pueden probar ya en la sala 1923 de Mestalla

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ValenciaCuando los socios del Valencia CF se acerquen a Mestalla para elegir su nueva ubicación en el Nou Mestalla, además de poder comprobar digitalmente la visión del estadio, podrán también probar cómo serán sus nuevos asientos o butacas que estarán instaladas en el nuevo campo en abril y que se corresponden a los detalles que ha venido publicando ElDesmarque.

¿Cuántas sillas y cómo estarán distribuidas?

Las sillas, en sí, serán diferentes. Pongamos en contexto el asunto. La construcción del Nou Mestalla contempla un estadio con una capacidad máxima de 70.044 espectadores, según precisa el proyeco: 22.007 en la parte baja, 16.648 en la media y palcos, 15.188 en la grada alta 1 y 16.201 en la grada alta 2. Todos los asientos estarán separados y tendrán una distancia casi de 50% más respecto al precedente o al anterior, más que. en Mestalla. En algunas zonas del campo se va a los 65 centímetros.

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El tipo de butaca: abatible, naranja o negra y con espacio de circulación

La butaca final será de color naranja o negra y abatible. Además, la butaca requiere con los anchos de paso y características físicas que se establecieron comúnmente con la legislación vigente y que garantizan un correcto paso de los aficionados.

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En el proyecto del Valencia CF afirma con rotundidad que, "hoy en día las butacas han mejorado mucho las características técnicas y físicas y casi cualquiera de las butacas abatibles disponibles en el mercado mejoran las condiciones y se proponían en el año 2008". En todo caso, superará ampliamente a las del actual estadio de Mestalla en un 50%.

En el proyecto que en su día presentó el club, se eligió el modelo Avatar de la empresa DAPLAST que ya ha vestido de asientos las gradas de otros estadios de primer nivel como el Bernabéu o el Camp Nou.

Cómo serán los asientos

La primera novedad es que en el Nou Mestalla los asientos serán más grandes y además serán individualmente abatibles para optimizar el acceso, la movilidad y el espacio de celebración de los aficionados. Al estar plegados, los asientos serán compactos y ocuparán únicamente 20 cm, lo que permitirá a nuestros aficionados una mayor movilidad a través de un pasillo de circulación de 65 centímetros (con respecto al promedio de 35 centímetros del actual Camp de Mestalla), lo que facilitará el tránsito hacia y desde sus localidades.

La distancia entre asistentes: Otra de las claves de la mejora experiencial que proporcionará es el aumento de la distancia lateral mínima entre asistentes hasta los 50 centímetros, con respecto al promedio de 45 centímetros del actual Camp de Mestalla.

Es un asiento abatible "con respaldo alto para recintos deportivos de primer nivel o para zonas VIP, fijado a un soporte monorraíl" que permite la distribución flexible en la grada y ajustar el aforo según las necesidades del recinto deportivo. Una vez cerrado ocupa solo 200 mm.

El diseño ergonómico del asiento está pensado para favorecer la comodidad del espectador y al mismo tiempo para incrementar la durabilidad. Daplast integra en los asientos del Nou Mestalla materiales flexibles y asegura resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y a la humedad, cumpliendo con los más altos estándares europeos. Los materiales utilizados, incluidos pigmentos y aditivos, son sostenibles, de última generación y durante su elaboración se ha llevado a cabo un estudio para reproducir exactamente el mismo Pantone de los asientos del actual Camp de Mestalla, pero con un valor añadido: una mayor resistencia a la radiación UV en los acabados que permitirá, gracias a una nueva fórmula empleada, una deterioración mucho menor con el paso del tiempo.

PERSONALIZACIÓN: Se personalizarán también los asientos con diferentes modelos y accesorios, combinando elegancia, confort y acabado premium para las zonas de Hospitality como las Suites, Gold Club, Silver Club, Bronze Club y restaurantes, Diamond Club y Presidential Club para contribuir a mejorar la experiencia global del espectador.