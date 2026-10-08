David Torres Valencia, 08 OCT 2026 - 08:48h.

Permiso especial para Guido

"Lo que tenemos que hacer ahora es ganar. Necesitamos puntos y creo que de aquí en adelante vamos a ir bien"

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Guido Rodríguez ya está de vuelta y con la cabeza puesta en el Valencia CF y en el próximo reto del equipo con Javier Aguirre. El centrocampista argentino regresó después de recibir un permiso especial del club para viajar a Argentina, donde pudo estar presente en el homenaje a Leo Messi. Una decisión que contó con el visto bueno del técnico y que el propio jugador agradece especialmente. El regreso de Guido se produce además en un momento en el que el argentino ha asumido un papel importante dentro del vestuario. Guido es uno de los capitanes y una de las figuras de peso para Aguirre en su llegada al Valencia, pero ahora toca dejar atrás el paréntesis internacional y centrarse en una situación deportiva que exige una reacción inmediata: ganar y sumar puntos.

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El centrocampista no quiso perderse una cita histórica para el fútbol argentino y pudo asistir a la despedida de Messi con la selección. Leo volvió a brillar en su homenaje con Argentina, un momento que Guido considera especial tanto por lo vivido con la Albiceleste como por la figura del propio Messi. Ya de regreso, el futbolista habla de sus sensaciones, de la situación del Valencia y de la llegada de Javier Aguirre.

Guido Rodríguez: "Lo que tenemos que hacer ahora es ganar"

A su llegada, Guido Rodríguez fue entrevistado por El Partit de la Una, a quienes ha confesado que está "muy contento de haber podido estar en Argentina. También agradecido al club y al técnico por haberme dejado viajar. Era un momento importante para mí y para todo lo que vivimos en la selección. La verdad es que estoy muy contento por haber podido estar allí".

Con todo, el pivote vuelve para ser titular en Santander y "banca" a Javier Aguirre para salir de la situación y "volver a mirar hacia arriba".

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"Lo que tenemos que hacer ahora es ganar. Necesitamos ganar, necesitamos puntos y creo que de aquí en adelante vamos a ir bien. Es una situación en la que somos responsables y conscientes de lo que tenemos que hacer. A lo largo de la temporada vamos a seguir mejorando y vamos a asumir lo que tenemos que hacer", dijo un Guido que aseguró que la llegada de Aguirre al vestuario ha caído "Bien, sí. Con él, muy bien".