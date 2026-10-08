David Silva matiza su regreso al fútbol profesional en Hong Kong con 40 años: "Alguno se preocupa por el tema económico, no es el caso"
El mediapunta canario explica las condiciones de su regreso y niega que sea por motivos económicos: "No se preocupen tanto"
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En las últimas horas saltaba la noticia del fichaje de David Silva por el Supreme Sha Tin de la Hong Kong Premier League. Tres años después de retirarse en la Real Sociedad por una lesión de rodilla, y tras una longeva carrera que le ha llevado a éxitos especialmente con el Valencia CF, el Manchester CIty y la Selección Española, el centrocampista vuelve a estar en activo a sus 40 años. Sin embargo, aunque por calidad podría jugar hasta que él quisiera, el propio jugador canario ha querido matizar este regreso al fútbol, ya que muchas personas se han confundido con la noticia.
Lo hacía en los micrófonos de El Partidazo de COPE: "Sí, yo también he quedado sorprendido porque bueno, al final voy a jugar un partido. Lo han puesto en la noticia como que he fichado para toda la temporada y no veas, me han dado la tarde. Llevo una tarde... y bueno este tipo de partidos, ahora a lo mejor es un poquito más serio porque es en la liga, no como estos que jugamos ahora nosotros que vamos ahí los retirados, los viejitos y echamos un partido de leyendas y tal", explica.
Y es que, efectivamente, es para jugar un encuentro de competición regular: "Es un partido de una liga, pero bueno sigue siendo un partido que, cuando me lo propusieron, me pareció interesante. Porque bueno, es una liga y es en Hong Kong, que es un sitio que me gusta mucho, al que he ido últimamente bastante. Tengo un amigo ahí y me gusta bastante, he ido un par de veces en el último año. Competir por un partido e intentar hacerlo bien, pero bueno, de eso a que iba a estar toda la temporada, yo me he sorprendido también, y me han dado la tarde", reconoce en tono de broma.
Del mismo modo, aprovecha para desmentir algunos comentarios sobre que hacía esto porque está arruinado financieramente: "Incluso alguno se ha preocupado por el tema mío económico. No se preocupen tanto, Justo me lo han mandado mi hermano y un par de amigos y al final te ríes, porque la gente a la mínima está ahí con el gatillo ahí preparado, pero bueno, no es el caso. La verdad es que me ha ido bien gracias a mi padre y a mi asesor. Durante 20 años hemos invertido bien, pero bueno, es curioso", sentencia. De este modo, David Silva volverá a competir a nivel profesional, aunque solo será para un partido.