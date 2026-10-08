Fran Fuentes 08 OCT 2026 - 06:47h.

El tertuliano comprende la tristeza de los tertulianos de la otra bancada en la despedida del astro argentino

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En el último programa de El Chiringuito hemos tenido al Tomás Roncero más empático. Y es que el tertuliano ha dejado unas palabras muy emotivas y cargadas de comprensión hacia la bancada barcelonista tras la retirada de Leo Messi de la selección de Argentina. En este sentido, ha recordado momentos que a su vez fueron tristes para él, como la marcha de Raúl González Blanco del Real Madrid, y reconoce que "una parte de tu niñez se te va" cada vez que se despide un ídolo que te ha acompañado durante tantos años.

"Muchos compañeros que yo veo aquí, yo creo que hasta su felicidad personal ha dependido de Messi. Esa afiliación sentimental te ata de una manera, de por vida. Entonces, el día que ese cordón se rompe, yo estaría ahora mismo desolado como ellos. Te lo digo en serio. O sea, a mí sí me ha llegado el discurso de Leo porque es verdad que yo me he dado cuenta que algunos de mis compañeros, pues con perdón, no se iban de vacaciones igual de felices si Leo triunfaba o no, porque parecía que es que iban en el mismo vagón abrazados. Y si se bajó, decían '¿dónde estás Leo?'. Me parece como que sin Leo su vida se queda vacía", explicaba Tomás Roncero.

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En este sentido, cree que lo importante es tener la cabeza alta por una trayectoria envidiable: "No pasa nada. Se mira por el retrovisor con orgullo. Ha ganado muchas cosas, ha perdido muchas también, porque no siempre ganaba él, pero no sé, yo lo veo... me ha dado perilla porque le veo muy tocado", comenta.

Además, comprende a compañeros como a Matías Palacios, periodista argentino y tertuliano de El Chiringuito, porque para él la marcha de Leo Messi tiene una trascendencia diferente: "Las lágrimas de Matías las entiendo porque me ha pasado cuando se ha ido alguno de mis leyendas. Y cuando se va una leyenda... yo he llorado mucho también, es verdad. Yo, cuando se fue Raúl, lloré. Cuando volvió al Bernabéu, me acuerdo, y lloré. Sé que si un día vuelve Cristiano al Bernabéu, lloraré. Fíjate que ahora he visto a Sávio, ha hecho un momento y me ha emocionado porque he recordado el pase que le dio a Anelka en la semifinal en Múnich, que eso nos permitió ganar la Octava", explica.

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Es entonces cuando sentencia con la parte más emotiva: "Todos los que te han hecho felices. En el fondo somos unos niños todos, porque el fútbol te lleva a la niñez. Tú te enamoras del fútbol, cuando eres un niño que eliges a tus ídolos. Y entonces cuando se van los ídolos, se va una parte de tu niñez. Por eso te digo que yo sigo sintiendo la desolación que noto en sus caras", sentencia.

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