El otro Monumental a miles de kilómetros de Buenos Aires: así se vivió desde Málaga la despedida de Messi

Redacción ElDesmarque Madrid, 07 OCT 2026 - 13:55h.

La filial 'El Monumental de Málaga' reunió a varios aficionados argentinos de Fuengirola para acompañar al 10 en su última noche con la Albiceleste

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A miles de kilómetros de Buenos Aires, un grupo de argentinos se reunió de madrugada para despedir a Lionel Messi. La filial de River Plate 'El Monumental de Málaga' abrió sus puertas para una noche que tuvo de todo: camisetas con el número 10, pancartas gigantes, bombos, cánticos y una celebración desatada con el último gol del capitán. Varios de ellos tenían que trabajar a primera hora del siguiente día, pero ninguno quiso perderse una cita que quedará para la historia del fútbol. Para muchos de los presentes, el de Rosario es más que un futbolista: es un referente, un ejemplo a seguir y es una parte de su país que les acompaña lejos de casa.

El significado de Leo Messi para los aficionados en la filial 'El Monumental de Málaga'

La peña, el punto de encuentro habitual de los argentinos seguidores de River Plate de Fuengirola, estaba preparada para una noche de fiesta. Había pancartas enormes con la cara de Messi, bombos, bufanda y banderas de la Albiceleste y casi todos llevaban la camiseta del 10. La emoción, según explicaron los aficionados, empezó desde el calentamiento, cuando el estadio ovacionó al capitán.

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Para muchos, asistir a la filial por la noche supuso un absoluto sacrificio. "Me quiebra no estar, soy hincha de River, pero abrimos 'la casa' para todos los argentinos y vinimos de madrugada aquí. Yo trabajo mañana a las siete de la mañana", explicaba uno de los aficionados. Otro, que llevaba tatuado en la pierna a Messi con la Copa del Mundo, resumió el sentir de todos los que estaban allí. "Es un día difícil, que uno sabe que tiene que llegar. Creo que se va en el mejor momento", dijo.

Todos los hinchas tenían una mezcla de agradecimiento, orgullo y tristeza. "No conozco el fútbol sin Messi. Es raro ver a la selección sin Leo", decía uno de ellos. Para otro, la filial donde vieron el partido es "encontrar un poco de Argentina dentro de un país hermano como es España" y varios coincidían en que Messi les ha servido como referente a miles de kilómetros de casa.

Respecto al encuentro, Otamendi abrió el marcador tras un córner lanzado por Messi en la segunda parte y Nico Paz amplió el resultado, con otra asistencia del '10'. Hacia el minuto 70, Messi anotó de penalti su gol 126 con la selección. En el tramo final de la última noche del astro de Rosario con la Albiceleste, mientras el Monumental homenajeaba a su ídolo, los aficionados presentes en la filial vivieron ese momento como si estuvieran en el estadio.