Pablo Sánchez 08 OCT 2026 - 00:37h.

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La despedida de Leo Messi de la selección argentina fue objeto de debate en El Chiringuito durante la madrugada de este jueves. Leo disputó sus últimos minutos como internacional en un día para enmarcar donde la emoción y las lágrimas inundaron las miradas de todos los aficionados argentinos e integrantes de la selección.

Josep Pedrerol arrancó El Chiringuito con unas bonitas palabras dirigidas a Messi y al partido homenaje que tuvo lugar en su país para despedirlo. A su vez, criticó algunos detalles que a su juicio fallaron en el recononocimiento a una de las figuras más brillantes del panorama futbolístico mundial.

Las palabras de Josep Pedrerol

"Qué bonita la despedida de Messi de Argentina. Su discurso, sus compañeros llorando, Scaloni, la afición de su país. Lástima un detalle. La publicidad de una aseguradora en el cielo. Qué bonito despedirse así, aunque hubo detalles que fallaron. Poner publicidad en el cielo en un momento tan emotivo cuesta asumirlo. Pero esa canción, ese discurso espectacular, la afición llorando, compañeros llorando, la mejor despedida posible para un grande, para el mejor de la historia de Argentina junto a Maradona", prosiguió.

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"La despedida de Messi tan bonita y la de Cristiano tan traumática, con carta incluida explicando qué pasó en esa reunión con Jorge Jesus en esa guerra que provocó que Cristiano abandonase la selección. Son los contrastes de la vida, del fútbol, de dos grandes que han acabado de manera diferente, aunque confío que Cristiano se lo piense", agregó sobre el portugués.

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