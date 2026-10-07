Pablo Sánchez 07 OCT 2026 - 21:36h.

Pellegrino Matarazzo ya tiene cinco intocables y cuatro señalados en la Real Sociedad

El cuadro txuri urdin se prepara para la vuelta a la competición

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El defensa venezolano de la Real Sociedad Jon Mikel Aramburu sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. El club donostiarra ha emitido un breve comunicado en el que informa de la lesión muscular del lateral txuri-urdin y aclara que "su evolución marcará su disponibilidad".

Aramburu ha tenido que retirarse este miércoles del entrenamiento y suspender la rueda de prensa posterior que tenía previsto ofrecer en Zubieta tras sentir molestias en el sóleo. La lesión confirmada tras las pruebas médicas se produce cuatro días antes de la vuelta a la competición liguera de la Real Sociedad ante el Deportivo tras el parón de selecciones.

Cómo llegará el Dépor a Anoeta

El delantero camerunés Nsongo Bil y el defensa polaco Bright Ede se reincorporaron este miércoles a los entrenamientos del Deportivo, en una sesión en la que no participaron los lesionados Marc Casadó, Zakaria Eddahchouri y Aubameyang.

El atacante africano completó la sesión con normalidad a pesar de que tuvo minutos de juego en los tres encuentros disputados con Camerún en esta ventana de selecciones, mientras que el internacional sub-21 polaco realizó la activación con el grupo y pasó luego a tareas de gimnasio con los readaptadores físicos.

El entrenador deportivista, Antonio Hidalgo, aún no ha podido contar con el belga Lucas Noubi y el central uruguayo José María Giménez, quienes tienen previsto llegar a A Coruña a lo largo del día de hoy después de jugar ayer, martes, con Bélgica sub-21 en Dinamarca y con Uruguay en la India, respectivamente. El delantero gabonés Aubameyang está con entrenamiento personalizado, mientras que Marc Casadó y Zakaria Eddahchouri continúan con reposo deportivo.