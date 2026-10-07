El déjà vu que busca Aguirre con el Valencia: ya debutó ganando en Santander

David Torres 07 OCT 2026 - 07:17h.

Aguirre ha sumado en cinco de sus seis estrenos en LaLiga, aunque perdió en el último

Javier Aguirre ya tiene su primer once en la cabeza: Pepelu vuelve al medio y Guerra gana libertad

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ValenciaJavier Aguirre ya sabe lo que es debutar con victoria en LaLiga y también lo que significa hacerlo en Santander. El nuevo técnico del Valencia CF afrontará su estreno en el banquillo valencianista ante el Racing, en El Sardinero, después de asumir el cargo tras la salida de Carlos Corberán. Un escenario que, curiosamente, ya le trae buenos recuerdos al entrenador mexicano.

Porque Aguirre ya ganó en Santander en su debut liguero. Fue en la temporada 2006/07, cuando se estrenó al frente del Atlético de Madrid con un 0-1 ante el Racing. Ahora, veinte años después, el técnico tendrá la oportunidad de repetir aquella historia, esta vez al frente de un Valencia que necesita un golpe de efecto.

El estreno liguero de Aguirre: una victoria, dos derrotas y muchos empates

El mexicano ha dirigido a seis equipos en LALIGA previamente y sus debuts han dejado resultados muy diferentes. Con Osasuna comenzó con un 2-2 ante el Villarreal y tuvo que esperar seis jornadas para conseguir su primera victoria, un 2-1 contra el Sevilla.

Con el Atlético , en cambio, todo salió a la primera: victoria por 0-1 ante el Racing. En el Zaragoza también arrancó con empate, un 1-1 frente al Getafe, y tardó seis jornadas en ganar, ante la Real Sociedad (2-1). Con el Espanyol empató 0-0 en Granada y necesitó cuatro partidos para vencer por primera vez, ante el Deportivo (2-0).

La historia se repitió en el Leganés , con un 1-1 ante la Real Sociedad y cuatro jornadas hasta el triunfo frente al Celta (2-1). Su última experiencia, con el Mallorca , comenzó con una derrota por 1-0 ante el Getafe, aunque en la segunda jornada ya consiguió tumbar al Atlético de Madrid (1-0).

El dato es curioso: de sus seis debuts en LaLiga, Aguirre solo ganó uno. Pero fue precisamente en Santander y contra el Racing, partido que reedita este domingo.

El precedente de sus antecesores en el Valencia

Aguirre también tendrá que superar los precedentes más recientes en el Valencia. Si bien es cierto que Óscar Sánchez debutó con victoria ante el Alavés, aunque después perdió en Mestalla contra la Real Sociedad, sus predecesores, no tuvieron tanto éxito. Así, antes que él, Corberán perdió 1-2 ante el Real Madrid en su estreno como local y Rubén Baraja cayó 1-0 ante el Getafe.

La tendencia anterior, sin embargo, era mucho más favorable. Javi Gracia empezó con un 4-2 ante el Levante, Bordalás venció 1-0 al Getafe y Gennaro Gattuso hizo lo propio ante el Girona.

Ahora le toca a Aguirre. Y el destino le ha colocado un rival y un escenario que ya forman parte de su historia: Racing, Santander y una victoria en su primer partido. El Valencia quiere que el segundo capítulo termine igual.