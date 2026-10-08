David Torres Valencia, 08 OCT 2026 - 11:11h.

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Hasta el vecino y rival avala a Braulio Vázquez. Héctor Rodas, director deportivo del Levante y una de las personas que mejor conoce el fútbol valenciano, ha valorado la llegada del nuevo responsable de la parcela deportiva del Valencia CF y no tiene dudas: considera que, entre las opciones que tenía el club, Braulio era la mejor elección posible. Un respaldo especialmente significativo por proceder de alguien que trabaja en el otro gran club de la ciudad. Rodas conoce además de primera mano el contexto en el que aterriza Braulio. El Valencia viene de cerrar una etapa marcada por las decisiones de Ron Gourlay y por un mercado de fichajes que dejó varias necesidades sin cubrir.

El nuevo director deportivo tiene además una ventaja que Rodas considera fundamental: conoce la casa, conoce la ciudad y conoce el club. Su etapa de nueve años en Osasuna, con un ascenso, permanencias, un subcampeonato de Copa y presencia europea, avala una trayectoria que el Valencia espera que pueda trasladar ahora a Mestalla tras el desastre de Gourlay. Así lo ha reconocido Héctor Rodas en una entrevista a Marca en la que no se corta en afirmar que: "De las opciones que podía elegir el Valencia a día de hoy, era el mejor. Él conoce la casa, vivía en Valencia y conoce mucho al club. Viene de hacerlo muy bien en Osasuna y es una opción con sensatez y le puede dar una cierta estabilidad".

Toljan y Etta Eyong

Pero la conversación con Rodas va más allá de Braulio. El director deportivo del Levante también explica qué ocurrió realmente con Etta Eyong, después de que su versión contradijera públicamente el relato ofrecido por Ron Gourlay. Rodas ya confirmó que el Valencia no solo preguntó por el delantero, sino que hubo una oferta económica por el camerunés. Ahora aporta más detalles sobre aquella llamada y sobre otros movimientos entre ambos clubes. "Como cualquier jugador está a la venta. Llegaron muchos intereses y ofertas importantes, sobre todo a nivel económico, pero no tanto futbolísticas del interés del propio Etta, y al final el jugador quiere quedarse. Cuando el Valencia llamó yo les transmití al igual que a otros equipos las condiciones y ellos me dijeron que me comunicarían algo y ya no hay nada más que trascienda. Era difícil dar el paso", cuenta Rodas que confirma también el interés por Toljan

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"Su agente se puso en contacto conmigo, me preguntaron condiciones, y el propio jugador es que no quería irse y no quería valorar absolutamente nada. Pero en otros mercados, el Valencia también me ha preguntado por otros jugadores, al igual que yo también he preguntado, pero me llamó la atención la repercusión de la llamada", concluye