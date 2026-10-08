David Torres 08 OCT 2026 - 09:45h.

Representantes del valencianismo ponen voz a las dudas y certezas que genera la nueva casa del Valencia CF

Los precios de los abonos Nou Mestalla 2027-2028 y algunas cuestiones básicas: más baratos que en Mestalla de media

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ValenciaLa presentación de los precios del abono para el Nou Mestalla ha reactivado los foros de opinión entre los aficionados del Valencia CF. Después de conocer las condiciones del traslado, las opciones para conservar como recuerdo las butacas del actual Mestalla y el sistema para elegir asiento en el nuevo estadio a través de la aplicación digital, el valencianismo empieza a hacer cuentas y a decidir si dará el paso hacia Benicalap. Un traslado que se acerca mientras avanzan las obras del Nou Mestalla. La afición se ha expresado en redes sociales poniendo el dedo en la llaga del precio de la grada baja (enfrente de Tribuna con unos 6000 afectados) y cuestionando el tamaño y la ubicación de la grada de animación respecto a la visitante. Opiniones hay tantas como aficionados che. Respetando todas, ElDesmarque ha llamado a algunas de las cabezas visibles para resumir el sentir generalizado.

Con opiniones muy diferentes sobre el precio, los descuentos, el papel del abonado y el futuro de Mestalla, representantes del valencianismo ponen voz a las dudas y certezas que genera la nueva casa del Valencia CF. Federico Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas, José Pérez, presidente de Libertad VCF, y Vicente Vallés, presidente de la Asociación de los Pequeños Accionistas analizan para ElDesmarque las tarifas, qué cambiarían y si estarán entre quienes crucen la puerta del Nou Mestalla.

Federico Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas: "Volvería a poner el descuento por acciones"

¿Que te parecen los precios del Nou Mestalla?

A ver, sobre los precios, los veo bien, teniendo en cuenta que nos cambiamos a un estadio nuevo, con nuevas instalaciones, con todo por estrenar, con lo cual, a ver, siempre que el año siguiente no nos suban una animalada, yo los veo más menos acordes a los precios, a los precios que se debería de tener.

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¿Que cambiarías o mejorarías?

En cuanto a cambiar o mejorar, a ver, yo lo que volvería es a ese descuento que había por 11 acciones, que el año pasado se quitó y estaba solamente el de... Estaba el de asistencia, estaba el de mayores de 65 y estaba el de accionista, pero el año pasado lo quitaron.

Creo que se debería de premiar a la gente que tiene acciones y que en su momento lo hizo para poder tener una ventaja. Creo que ese descuento pues sería bastante conveniente.

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¿Piensas que la afición se trasladará mayoritariamente a su nueva casa? ¿Y tú en particular?

La afición se trasladará mayoritariamente. De hecho, yo creo que nos va a sorprender la cantidad de altas que van a haber en abonos y que yo creo que se van a acercar a los 55.000. Estoy convencido. Y yo sí, desde luego, yo miro todos los abonos, tanto el de mi hija como el mío. Tengo pensado el que sigan juntos y luego, cuando llegue el momento, elegir la localidad.

Ya tengo más o menos pensado la zona, en la cual lo voy a decir porque sería una zona muy visitada, para darme recuerdos. Entonces prefiero no decir la zona, pero sí, sí que vamos a ir al nuevo estadio, lógicamente.

José Pérez, presidente de Libertad VCF: "Es tarde, pero yo involucraría al aficionado en la toma de decisiones. No somos meros clientes"

José Pérez es el presidente de Libertad VCF, principal grupo de oposición a Peter Lim

¿Que te parecen los precios del Nou Mestalla?

De nuevo el Meriton valenciano ha usado el trilerismo al que nos tiene acostumbrados para dar la noticia de los precios en el nuevo estadio. La realidad, innegable, es que comparando gradas similares nos vamos a subidas que oscilan del 40% al 80%

¿Que cambiarías o mejorarías?

Ya hacemos tarde para eso, pero lo que siempre le falta a estos gestores, involucrar al aficionado y al socio en la toma de decisiones. No somos meros clientes, el Valencia C.F. es otra cosa.

¿Piensas que la afición se trasladará mayoritariamente a su nueva casa?

Estos días estoy hablando con mucho valencianista y hay de todo. Tendremos que dejar pasar el tiempo para ver que ocurre pero lo que si es una evidencia es que Meriton ya nos ha cambiado, ya no somos socios, somos clientes sin ningún derecho.

¿Y tú en particular?

Es una decisión que todavía no he tomado. Pongámonos en las cuentas que están haciendo hoy muchos valencianistas, un abono que se encarece de 900 euros a 1400 euros. Multiplicado por dos, padre e hijo. Estamos hablando de un gasto anual que pasa 1800 a 2800 euros.

Vicente Vallés, presidente Pequeños Accionistas: "Los precios de los pudientes, toda la Grada Baja, que sería Tribuna, tendrían que estar más caros"

¿Que te parecen los precios del Nou Mestalla?

Según el sector los precios están muy parecidos. Grada Baja a 1700 euros euros está casi igual que hoy en Mestalla Tribuna Central creo que está casi igual del nuevo estadio. Creo que en Mestalla está casi 100 euros más caro. La Tribuna Lateral es un poco más cara, como el Anfiteatro actual, pero está en la línea de las mejores localidades. En la Grada Alta veo precios asumibles, desde 400 a 650 euros; en la Grada Media, algunos sectores. El más caro tendría que estar por debajo de los 1.100 euros. La Grada Superior: precios muy asumibles, desde 300 a 450 euros.

¿Que cambiarías o mejorarías?

Los precios de los pudientes, toda la Grada Baja, que sería Tribuna, tendrían que estar más caros, y bajaría los precios de la Grada Media. Solo tenemos que ver que es un estadio nuevo: los asientos, la distancia de uno a otro, la comodidad y, muy importante, todo el estadio cubierto, algo que ahora no tenemos.

Los sectores 16 y 17 de Mestalla, en el centro, en el nuevo estadio no existen. Es parecida la localidad, pero perdiendo el centro. Aquí se nota su valor. Creo que estos sectores de Mestalla, comparándolos con el Nuevo Estadio, tendrían que estar por debajo de los 1.100 euros.

¿Piensas que la afición se trasladará mayoritariamente a su nueva casa? ¿Y tú en particular?

Trasladarse, por ahora, creo que sí. Hoy está cubierto todos los asientos. Yo soy el abonado 141 y para mí Mestalla es mi vida en el fútbol. Ahí he tenido de todo. Pero no dejo de reconocer que no podemos seguir en un estadio que necesita reformarlo todo.

Creo que será el empujón que el VCF necesita si queremos volver a lo que éramos. Esto es necesario y, para conseguirlo, necesitamos recaudar bastante más.