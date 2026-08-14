Joaquín Anduro 14 AGO 2026 - 19:36h.

José Alberto valora la previa del Racing-Villarreal con algunos protagonistas

El Atlético de Madrid sufre un giro por el fichaje de Jorge Salinas y cambia su posición

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El Racing de Santander volverá este domingo con el choque ante el Villarreal a jugar un partido en Primera División 14 años después de perder la categoría por última vez. José Alberto se estrenará también como técnico de LALIGA EA Sports en el choque de El Sardinero frente a los groguets y, en la previa, ha hablado sobre diferentes nombres propios con dos recién llegados como Julen Agirrezabala y Sergio Canales y dos que se podrían marchar como Jorge Salinas y Gustavo Puerta.

En sala de prensa, el técnico asturiano ha mostrado su deseo por que estos dos últimos se queden, arrancando por los elogios al colombiano: "Gustavo es un jugador determinante para nosotros, muy importante. Es un jugador que ha tenido un crecimiento en la temporada anterior brutal. Creo que lo hemos visto en el Mundial, en los partidos con Colombia, y es un jugador muy importante para nosotros. Nos dio un salto de calidad en la temporada anterior grandísimo y, para nosotros es un gustazo poder entrenarle y poder disfrutarle cada día".

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"Es un jugador que esperamos que en Primera División nos aporte muchísimo porque creo que todavía puede seguir mejorando y creciendo. Puede disfrutar muchísimo también con este club todavía por mucho tiempo y en Primera División, que se dé cuenta que la Primera División, lo sabe, es consciente de que tiene una repercusión muy importante, mucho más que cualquier otra liga. Y, nosotros, estamos encantados de que esté aquí y esperamos que pueda estar aquí durante toda la temporada", respondió José Alberto sobre el colombiano, al que el Racing espera renovar.

De momento, salvo sorpresa de última hora, tanto Puerta como Salinas estarán ante el Villarreal, algo que valora el técnico ovetense sin considerarlo una forma de motivación: "Para nosotros lo importante no son los nombres: para nosotros lo importante es el equipo. Es el formar un equipo y el que el equipo dé el mejor rendimiento posible. Estos dos jugadores, tanto Jorge como Gustavo, lo acabo de decir, son jugadores muy importantes para nosotros que no queremos que se vayan bajo ningún concepto porque creemos que nos pueden ayudar muchísimo a dar rendimiento en esta categoría. Pero luego está el mercado, que es lo que hablará. Yo lo que espero es que sean jugadores que se queden aquí, que nos puedan aportar lo que esperamos de ellos y disfrutar de ellos una temporada más".

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José Alberto explica la situación de Julen Agirrezabala y Sergio Canales

También se ha referido el entrenador del equipo montañés a dos recién llegados arrancando por un Julen Agirrezabala cuya titularidad no quiso desvelar: "Ya lo veréis el domingo. Todavía no lo he decidido; o sea, podría deciros que lo tengo claro pero no lo tengo claro porque estoy muy contento tanto con Simon como con Laro. Creo que han hecho una gran pretemporada y, son decisiones siempre difíciles, pero que las tengo que tomar yo desde la calma, desde la tranquilidad y desde ver qué es mejor para el equipo. En cuanto a la llegada de Julen, creo que es un portero también de contrastada experiencia en la categoría, que viene para dar un rendimiento inmediato. Tengo que sentarme, como digo, valorar bien todas las situaciones y, a partir de ahí, decidir".

En cuanto a Sergio Canales, José Alberto destacó sus ganas en lugar de señalar su posición ideal en su vuelta al Racing: "Le veo como un gran jugador que tiene muchísimas ganas de ayudarnos y que tiene una ilusión por su vuelta al Racing, por vivir otra vez un partido en Primera División en El Sardinero, como las que tenemos todos. A partir de ahí nos va a ayudar muchísimo y estamos súper contentos de tenerle con nosotros y vamos a disfrutar todos con él".