Pablo Sánchez 06 AGO 2026 - 08:25h.

El Barça vuelve a por Salinas con un tope económico, y el Racing pide 3 cesiones

El club cántabro vuelve a hacer alusión a su cláusula de rescisión

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El ascenso del Racing de Santander a LALIGA EA SPORTS situó a muchos de sus futbolistas en el escaparate del mercado. Uno de ellos es Jorge Salinas. El lateral zurdo de 19 años es una de las grandes figuras del conjunto cántabro y muchos equipos tienen puestos sus ojos en él. El principal, el Barcelona. Desde que arrancó el verano se lanzó a por él, aunque por una cantidad muy por debajo de su precio de salida.

El Racing ya ha recordado en más de una ocasión que no le dejará salir por menos de los 16 millones de euros de su cláusula. El Barça, por ahora, solo llegó a ofrecer seis fijos y dos en variables, una cifra que para nada satisface las pretensiones de su equipo. Entre negociaciones, los cántabros se mantienen firmes en el precio y lanzaron de nuevo una advertencia a la dirección deportiva blaugrana en boca de su director deportivo.

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Chema Aragón volvió a referirse a Jorge Salinas en rueda de prensa y a recalcar que no saldrá por menos de 16 kilos. A la misma vez asume que, si algún equipo alcanza esa cifra, será difícil frenar su marcha. "Poco puedes hacer si viene un transatlántico", espetó ante los micrófonos.

Una promesa para Jorge Salinas

Las opciones de Salinas de seguir en El Sardinero están intactas y Chema Aragón ya dejó caer ante la prensa que, si sigue, el club se lo agradecerá. "Está siendo ejemplar. Si continúa, habrá que reconocer su crecimiento también en el contrato".

El Barcelona no es el único club que ha mostrado interés por Salinas este verano. También lo hizo el Atlético de Madrid allá por el mes de junio, aunque el club ha ido cambiando el foco durante el mercado con varios frentes abiertos en materia de fichajes y salidas.