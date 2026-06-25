Pablo Sánchez 25 JUN 2026 - 23:44h.

El Racing cierra el fichaje de Sergio Canales: detalles del contrato para su vuelta a España

El Atlético, atento a cualquier movimiento

Compartir







El ascenso del Racing de Santander a LALIGA EA SPORTS ha elevado el valor del vestuario cántabro. También provoca que los nombres de algunos de sus mejores hombres estén dando vueltas en el mercado. Uno de ellos es Jorge Salinas. El lateral zurdo es perseguido por clubes como el Barcelona o el Atlético de Madrid. El conjunto blaugrana parecía llevar ventaja en la pelea por su fichaje, aunque la falta de entendimiento alrededor de su cláusula y su contrato mantiene paralizada la operación.

Según informa Sport, diferentes interpretaciones alrededor de la cláusula de Salinas mantienen en stand by las negociaciones. En un principio, dicha cláusula es de ocho millones de euros, aunque pasaba a 16 si el Racing lograba el ascenso. Sin embargo, el Barcelona y su agente consideran que que el conjunto cántabro será equipo de Primera a partir del 1 de julio, fecha en la que acaba de manera oficial la pasada temporada. Este escollo mantiene hasta el momento paralizado cualquier movimiento sobre el futuro de este prometedor futbolista de 19 años.

El tercer amistoso, ante Osasuna

El Racing disputará ante Osasuna su tercer amistoso de la pretemporada 2026/27 ante un rival de LALIGA EA SPORTS, tras haber confirmado ya sus ensayos ante la Real Sociedad y el Athletic Club. La cita ante los navarros se celebrará en el campo de El Pontarrón, en Mendigorria (Navarra), el viernes 24 de julio, a las 19:30 horas, según ha informado el club cántabro en un comunicado.

PUEDE INTERESARTE El Racing amarra a uno de sus futbolistas clave pese a que Las Palmas sueña con su fichaje

La escuadra dirigida por José Alberto López, que contará con Sergio Canales como primer refuerzo del nuevo curso para su retorno a LALIGA EA SPORTS, se medirá a la Real Sociedad en Zubieta (18 de julio, a las 18.00 horas) y al Athletic Club en Laredo (29 de julio, a las 19.00 horas).

La vuelta al trabajo de la escuadra cántabra está prevista en las Instalaciones Nando Yosu para el lunes, 13 de julio, en tanto que su estreno en el campeonato 2026/27 en Primera División se producirá a mediados del mes de agosto.