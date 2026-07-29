El Racing muy cerca de conseguir la cesión de Yassir Zabiri, un joven talento marroquí

Juan Pérez 29 JUL 2026 - 12:53h.

El delantero llega del Stade Rennais tras seis meses donde apenas ha jugado

El Racing busca al nuevo Peio Canales y cierra su fichaje por la decisión del Athletic

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La búsqueda del delantero de cara al reto de la Primera División, a la espera de salidas como la de Gustavo Puertas, es una de las grandes necesidades del Racing de Santander en su regreso a la élite, y la primera solución puede pasar por la Ligue 1. La joven perla Yassir Zabiri está muy cerca de llegar a LALIGA después de pasar solo seis meses en el Stade Rennais en una negociación que puede dejar al internacional sub-20 de Marruecos en el conjunto cántabro mediante una cesión.

En enero de este 2026 el Stade Rennais gastó 10 millones de euros en Yassir Zabiri, y sin apenas oportunidades en Francia, el delantero está cerca de convertirse en uno de los refuerzos del equipo comandado por José Alberto López. Tal y como cuenta Foot Mercato, el delantero de 1,82 busca minutos para relanzar su carrera y es del perfil del técnico, un jugador rápido, que puede caer a banda y con una zurda magistral que ha mostrado en más de una ocasión a balón parado.

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La ventana de oportunidad para un jugador con un margen gigantesco para crecer pasa por entender su situación, y es que después de brillar en el Mundial sub-20 en Chile donde fue máximo goleador con cinco dianas, en el país galo se enamoraron de él. Lo sorprendente es que después de ser elegido el segundo mejor jugador del torneo y de pagar los 10M, en el Stade Rennais no confiaron en él absolutamente nada, ya que jugó solo 42 minutos durante la segunda parte de la temporada.

El Racing no ficha a un referente pero sí a un jugador que puede explotar, que ha demostrado su calidad y que tiene la necesidad de reflejar lo que ya demostró en Portugal. Uno de los peros del delantero es que apenas ha rozado la élite, porque fichó por el Famalicao portugués para empezar jugando con el filial, pero despuntó con cinco tantos en seis partidos, y ahí pasó al primer equipo donde demostró que tenía nivel para más. Siete goles en 20 partidos y la demostración en el Mundial sub-20 le sirvieron para dar el salto a la Ligue 1.

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Ahora el Racing puede darle un encaje perfecto para darle minutos a la espera de saber si la negociación llega a buen puerto, sobre todo si hay una opción de compra enlazada al préstamo.