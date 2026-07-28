Juan Pérez 28 JUL 2026 - 13:08h.

El emotivo mensaje a tres históricos que regresan a Primera División

LaLiga arranca con un atracón de fútbol y nuevo calendario: 34 de 37 días con partidos, siete jornadas seguidas y un parón de tres semanas

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Javier Tebas, presidente de LALIGA, prepara la alfombra roja para la temporada 26/27 con un acto destinado a ensalzar las gestas de los tres históricos que regresan a Primera División. Deportivo de la Coruña, Racing de Santander y Málaga CF llegan con un envoltorio especial tras una temporada apasionante en la LaLiga Hypermotion hasta tocar el techo de la élite en solo unas semanas.

El próximo 15 de agosto vuelve a rodar el fútbol del máximo nivel en LALIGA con tres equipos que guardan una tradición especial y le dan un plus de iconicidad a la competición por lo que han significado a lo largo de su historia. Con esa idea Javier Tebas como máximo dirigente del fútbol español les da la bienvenida con un emotivo mensaje como se puede comprobar en el vídeo que acompaña de inicio esta noticia.

Tebas indica a Dépor, Racing y Málaga que "esa plaza os la habéis ganado vosotros en el terreno de juego durante una larga temporada, muy difícil. A veces con muy buenos partidos, pero a veces con malos. Cuando todo parecía encaminado, a veces se cruzaba algo en el camino pero se han cruzado los retos".

Por eso la proyección hasta llegar hasta aquí ha sido algo especial para todas las aficiones, y ahora empieza el reto de estar entre los grandes. Tebas aclara que es "un acto de reconocimiento, no estáis en LALIGA porque os hayamos invitado, sino porque habéis ascendido. Y en el fútbol esa diferencia lo significa todo".

En el gusto por alimentar la narrativa de cada uno de los tres equipos, Tebas tiene palabras de orgullo para todos ellos: "El Racing vuelve a Primera División después de 14 temporadas, el Deportivo regresa 8 años después tras reconstruirse por momentos difíciles, el Málaga ha tenido que recorrer un camino más cruel y emocionante desde el playoffs. Hasta la final en el último minuto para conseguir el ascenso", argumenta. Una puesta en escena inicial antes de un viaje emotivo para tres bloques con plantillas prometedoras para luchar contra los más grandes.