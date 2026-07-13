Pablo Sánchez 13 JUL 2026 - 17:40h.

Cuándo empieza LaLiga 2026/27: fechas clave, un parón de selecciones largo y una Supercopa ya fijada

El centrocampista ya sabe lo que es jugar en El Sardinero

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La pretemporada del Racing de Santander dio el pistoletazo de salida este lunes con la mirada puesta en el césped y en los despachos. Desde la dirección deportiva continúan con la confección de la nueva plantilla. Tras los fichajes de Sergio Canales, de Facu González y Villalibre en propiedad y el regreso de Yeray Cabanzón tras su cesión en el Andorra, el club sigue peinando el mercado en busca de más refuerzos. Se esperan hasta ocho caras nuevas en los próximos días y una de ellas apunta a llegar desde Italia.

Según informa el periodista italiano Nicolò Schira, el Racing anda tras los pasos de Matteo Prati para reforzar el centro del campo. El futbolista del Cagliari jugó cedido en el Torino la mitad del pasado curso para sumar más minutos, además de acumular algunas internacionalidades con la selección italiana sub 21. De momento, ambos clubes mantiene conversaciones sobre su futuro a la espera de avanzar próximamente.