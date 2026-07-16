La millonada que ofrecen al Racing de Santander por el fichaje de Gustavo Puerta

Pablo Sánchez 16 JUL 2026 - 23:48h.

El Racing quiere pescar en la Serie A un fichaje para la medular: internacional con Italia

Ha participado en el Mundial con Colombia

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El Racing de Santander anda inmerso en la confección de su nueva plantilla tras el ascenso. Tras la vuelta de Sergio Canales, el club anda inmerso en múltiples operaciones, tanto en incorporaciones como en salidas. Una de las que podría cerrarse próximamente es la de Gustavo Puerta. El colombiano se ha convertido en una de las sensaciones de la ventana estival y cuenta con grandes pretendientes dispuestos a desembolsar una importante suma de dinero.

En estos momentos, según cuenta As, el mejor posicionado para hacerse con sus servicios es el Bolonia. El cuadro italiano está dispuesto a pagar 16 millones de euros por su fichaje, una cifra bastante alta que sin embargo el Racing ve insuficiente. Aún así parece que el acuerdo está próximo a cerrarse pese a que hay otros equipos tras él.

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La pretemporada del Racing

Dani Salvador, preparador físico del Racing, ha destacado el buen estado en el que han regresado los jugadores tras el parón veraniego. Muchos de ellos, según ha detallado, ya habían comenzado a preparar el regreso durante los últimos días, bien en centros de entrenamiento coordinados por el club o siguiendo los planes de trabajo individualizados establecidos para las vacaciones.

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"Han llegado muy bien. Han estado muchos jugadores ya la semana pasada por aquí, otros terminando en centros de entrenamiento o por su cuenta con el trabajo que tenían. Los hemos ido valorando muy bien. Ayer les costó un poquito más, hoy ha sido ya una buena sesión y estamos muy contentos con el día de hoy", ha apuntado Salvador.

El salto a LALIGA EA SPORTS no alterará la hoja de ruta del cuerpo técnico durante estas primeras semanas de trabajo ya que, aunque la exigencia de la categoría será mayor y el equipo deberá adaptarse a nuevos rivales, la idea es mantener intacta la metodología que ha llevado al Racing hasta la élite.

Mientras el mercado continúa abierto y la plantilla sigue pendiente de nuevas incorporaciones, el trabajo avanza con una importante presencia de jugadores del filial. Es una situación que no altera los planes del preparador físico, que confía en que los futbolistas que se sumen más adelante lleguen con el trabajo realizado en sus respectivos equipos y puedan adaptarse rápidamente al modelo racinguista.

Uno de los nombres propios de estos primeros días es Sergio Canales, presentado el pasado viernes tras su regreso desde Rayados de Monterrey. Lleva ya más de una semana ejercitándose en las instalaciones del club y ha dejado una impresión muy positiva al cuerpo técnico.

"Lleva desde abril sin competir, pero entrenando día a día. Es un chico que apenas se toma días de descanso. La disciplina que tiene es espectacular y el compromiso que nos está demostrando desde el primer día es muy grande. Estamos muy contentos con él", ha destacado.