Redacción ElDesmarque Madrid, 05 AGO 2026 - 18:26h.

El conjunto cántabro fue el campeón de LALIGA HYPERMOTION y lo hizo con un estilo de juego que ya levanta pasiones en toda Europa

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El Real Racing Club de Santander ha vuelto a LALIGA EA Sports tras muchos años de travesía en Segunda División y Primera RFEF. Con José Alberto a los mandos del banquillo, el conjunto cántabro se estrenará en la competición doméstica el próximo domingo 16 de agosto a las 17:00 horas (horario peninsular) en El Sardinero recibiendo al Villarreal. Para este primer compromiso, el preparador asturiano apostará por su incondicional esquema 4-2-3-1 que tanto fascinó al mundo del fútbol durante la campaña pasada, pero que podría cambiar de protagonistas si el club realiza alguna que otra operación en el mercado de fichajes.

La portería será propiedad de Simon Eriksson y por delante de él habrá una línea defensiva de cuatro jugadores. El lateral derecho será Álvaro Mantilla y la pareja de centrales estará formada por Facu González y Manu Hernando. Esta zaga tendrá más competitividad con la llegada de Pedro Felipe desde la Juventus y a la que pronto se incorporará Pablo Ramón, proveniente de Espanyol después de estar cedido en el Racing. En el carril izquierdo actuará de inicio Jorge Salinas, una de las grandes joyas del club cuyo rendimiento ha despertado el interés de numerosos clubes, entre ellos el FC Barcelona. La dirección deportiva del club cántabro estaría sondeando como alternativa la llegada de Jofre Torrents desde el conjunto culé.

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En la sala de máquinas, el doble pivote pertenecerá a la pareja formada por Gustavo Puerta y Maguette Gueye. No obstante, el futuro del centrocampista colombiano está en el aire ya que varios clubes de Europa se han interesado por él, siendo el Bologna el líder de la puja. Ante este escenario, la entidad santanderina trabaja en traer refuerzos de jerarquía para la medular, situando en su radar a nombres como Dani Parejo o el joven talento italiano Matteo Prati del Cagliari.

La línea de tres cuartos es la zona que más talento atesora. Sergio Canales, en el retorno al club que le dio la oportunidad de debutar en Primera División, liderará la creatividad del ataque, en la derecha estará Andrés Martín, el máximo goleador del Racing la temporada pasada y en la izquierda la magia de Íñigo Vicente, que fue el máximo asistente de LALIGA HYPERMOTION en la campaña anterior. Finalmente, el puesto de delantero centro se decidirá entre Asier Villalibre o Juan Carlos Arana.

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El posible once del Racing de Santander para la temporada 26/27

XI del Racing de Santander: Simon Eriksson; Álvaro Mantilla, Facu González, Manu Hernando, Jorge Salinas; Gustavo Puerta, Maguette Gueye, Andrés Martín, Sergio Canales, Iñigo Vicente; Asier Villalibre / Juan Carlos Arana.