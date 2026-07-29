El Barça vuelve a por Salinas con un tope económico, y el Racing pide 3 cesiones

Juan Pérez 29 JUL 2026 - 14:14h.

La cláusula del jugador ha subido de 8 a 16 millones

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El interés del FC Barcelona por reforzar la zaga está latente con nombres como el del Cuti Romero en todos los titulares, pero hay otra realidad que tiene menos renombre y más futuro. La apuesta del conjunto blaugrana por Jorge Salinas viene de lejos, y lo que hace meses parecía una opción remota ahora es una tentativa con oferta encima de la mesa para conseguir al joven defensor del Racing de Santander de cara a la próxima temporada.

La jugada del Barça para cubrir su lateral izquierdo y darle algo más de polivalencia al eje de la zaga pasa por Jorge Salinas, la promesa del Racing que ha sostenido desde atrás al equipo cántabro en el ascenso. Destacado en el lateral zurdo aunque puede jugar como central, la apuesta según Sport está en una oferta de 8 millones dividida en un pago de seis millones con otros dos expuestos en variables.

La situación del jugador es lo que hace más interesante su valor, porque hace poco el futbolista ha cambiado de representante para colocar a Jorge Mendes de su lado. La cláusula de rescisión del jugador pasó de 8 a 16 millones con el ascenso, de ahí el interés previo del conjunto culé para acelerar la operación, pero entonces la estrategia de Deco todavía no estaba clara, de hecho hasta preguntaron a Cucurella por su disponibilidad sin siquiera hacerle una oferta.

Esa necesidad para darle un apoyo a Balde en banda más allá del canterano Jofre Torrents o la posibilidad de tener ahí a Gerard Martín (que en realidad es central), pasa por la negociación con el Racing. El club presidido por Manolo Higuera tiene en la mira a tres jugadores del Barcelona que pueden entrar en la operación con una posible cesión que les puede dar alas en Primera División con muchos más minutos de los que pueden tener en Can Barça.

El Racing aprieta por buscar un precio lo más cercano posible a la cláusula, pero al mismo tiempo tiene en mente la posible llegada de Jofre Torrens (para cubrir la baja de Salinas), Xavi Espart o Héctor Fort. Por ahora la operación está estancada en ese precio, pero el devenir del mercado de fichajes puede moldear la situación a expensas de lo que suceda con otros nombres. En el eje de la zaga no hay tantas necesidades en el Barça si antes no hay salidas: Cubarsí y Eric García parecen fijos, mientras que Christensen acaba de renovar.

Araujo debería estar en la pelea a pesar de tener opciones para salir, y Gerard Martín es un jugador que debe dar un salto este año. Son cinco centrales con mucho interés externo, algunas dudas y el convencimiento de tener en Salinas a una gran promesa nacional aunque todavía no ha debutado en la élite.