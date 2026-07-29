Celia Pérez 29 JUL 2026 - 12:45h.

El club inglés considera insuficiente las ofertas

El consejo a Julián Álvarez antes de unirse al Atlético de Madrid en menos de dos semanas

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En Barcelona no pierden la esperanza por Julián Álvarez. Deco ha puesto el punto de mira en el delantero del Atlético de Madrid, pero su llegada a la Ciudad Condal se antoja bastante complicada. El club rojiblanco no piensa facilitar su salida con destino al Barcelona y desde la entidad culé rastrean el mercado en busca de otras opciones para reforzar la delantera. Ahí aparece el nombre de Eli Junior Kroupi.

La dirección deportiva habría puesto el punto de mira en el futbolista que viene de cuajar una buena temporada con el Bournemouth, con el que tiene contrato hasta 2030. De hecho, según cuenta L'Equipe, el futbolista francés se ha convertido en la segunda opción preferida por el Barça tras la aprobación de Hansi Flick. Desde entonces Deco habría intentado conseguir su fichaje con dos propuestas al cuadro inglés.

En Francia apuntan que el club culé habría presentado dos ofertas al Bournemouth, ambas inferiores a los 100 millones de euros, y ambas rechazadas. Al parecer el jugador estaría encantado de vestir la elástica azulgrana, pero de momento, la negativa de los ingleses frenan cualquier posibilidad.

El interés en Kroupi llega después de que la operación de Julián Álvarez esté más encallada que nunca. La situación del delantero argentino se ha convertido en uno de los grandes culebrones del verano. Tras un Mundial marcado por sus declaraciones para salir del cuadro rojiblanco y el posterior cruce de declaraciones entre Atlético de Madrid, que cierra totalmente la puerta a una salida con destino a la Ciudad Condal, y del FC Barcelona, con Joan Laporta señalando la oferta por el jugador, todo los ojos se centran en su vuelta al conjunto rojiblanco. Los culés no habrían perdido la esperanza y le habrían pedido un último gesto para tratar de acercar su fichaje este verano.