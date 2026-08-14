Posibles alineaciones del Racing - Villarreal para la jornada 1 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 14 AGO 2026 - 06:05h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Racing y Villlarreal de la jornada 1

El aviso del Villarreal en pleno mercado de fichajes: "No tiene por qué hacerlo mal"

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El Real Racing Club de Santander regresa a LALIGA EA Sports recibiendo en El Sardinero al Villarreal CF en el encuentro correspondiente a la primera jornada del campeonato, que se disputará el domingo 16 de agosto a las 17:00h. El cuadro de José Alberto vuelve a la máxima categoría con la ilusión desbordada tras su impresionante ascenso y el emotivo retorno de Sergio Canales. Por su parte, el submarino amarillo afronta el choque con la intención de arrancar sumando tres puntos para afianzar el nuevo proyecto de Íñigo Pérez y confirmar desde el primer día sus aspiraciones de pelear por los puestos más altos de la clasificación.

Posible alineación del Racing de Santander

El Racing de Santander vuelve a la élite manteniendo la estructura 4-2-3-1 que tan buenos frutos le dio el curso pasado. José Alberto tiene la gran duda en la portería entre Simon Eriksson y el recién incorporado Julen Agirrezabala. En la zaga, Álvaro Mantilla y Facu González parecen fijos, mientras que Pedro Felipe, fichado en este mercado, y Manu Hernando se disputan el otro puesto de central. En el carril izquierdo actuará de inicio Jorge Salinas, muy cotizado en el mercado ante el interés de clubes como el Barcelona o el Atlético de Madrid. El doble pivote estará formado por Gustavo Puerta y Maguette Gueye, escoltando una línea de tres cuartos repleta de talento con Andrés Martín, Sergio Canales e Íñigo Vicente. Arriba, Asier Villalibre, que le ha ganado la partida a Juan Carlos Arana.

Posible once del Racing de Santander frente al Villarreal:

Portero: Eriksson/Agirrezabala

Defensas: Mantilla, Pedro Felipe/Hernando, Facu González, Salinas

Centrocampistas: Puerta, Gueye, Andrés Martín, Canales, Íñigo Vicente

Delanteros: Villalibre

Posible alineación del Villarreal

El Villarreal visita El Sardinero y alineará el mismo esquema que el conjunto santanderino, un 4-2-3-1. Bajo palos se mantiene la lucha entre Luiz Junior y el recién llegado Péter Gulácsi. La línea defensiva estará formada por Santiago Mouriño en la derecha y Carlos Romero en el carril izquierdo, mientras que Renato Veiga estará acompañado en el eje central por Juan Foyth, quien ya ha sumado minutos en pretemporada tras su larga lesión o por el canterano Pau Navarro. En la sala de máquinas, Pape Gueye y Santi Comesaña formarán el doble pivote, con la opción del joven Carlos Macià. En la línea de ataque, Nicolas Pépé, Alberto Moleiro y Gerard Moreno asumirán la creación para abastecer a Georges Mikautadze, aunque Ayoze Pérez podría entrar en la mediapunta o en la delantera.

Posible once del Villarreal frente al Racing de Santander:

Portero: Luiz Junior/Gulacsi

Defensas: Mouriño, Foyth/Pau Navarro, Veiga, Romero

Centrocampistas: Gueye, Comesaña, Pépé, Gerard Moreno/Ayoze, Moleiro

Delanteros: Mikautadze