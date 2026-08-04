Pablo Sánchez 04 AGO 2026 - 13:36h.

El once ideal de Íñigo Pérez para el Villarreal en la 26/27: un nuevo submarino amarillo con deberes pendientes

El club destaca el nivel de la plantilla tras las incorporaciones y los jugadores de la casa

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El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, señaló durante la presentación oficial del nuevo portero, Peter Gulácsi, que considera que cuentan con una plantilla "muy buena" para afrontar esta nueva temporada. "Creo que la plantilla que tenemos es muy buena. Hay que tener más confianza en los jugadores que tenemos. Porque alguien sea canterano no tiene por qué hacerlo mal. Aunque jueguen en el campo del Bayern, que sean canteranos no significa que vayan a hacerlo mal", insistió.

"Estamos contentos con lo que teníamos, con lo que ha venido. Tenemos competencia, experiencia. Fuimos terceros el año pasado y tenemos grandes jugadores. Estamos mejorando, además, el equipo", añadió. Roig Negueroles comentó que muchos de los jugadores del actual plantel del Villarreal "tienen muchas ofertas" y que si los sacan "al mercado" les "darían mucho dinero", aunque matizó que "se van a quedar en la primera plantilla. Ahora mismo hay poco movimiento".

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El fichaje de Gulácsi

Sobre el portero húngaro Gulácsi, que ha firmado por dos temporadas con el Villarreal, indicó que "es un jugador muy conocido y con una trayectoria impecable".

"Ha tenido una trayectoria muy importante en Alemania, donde ha ganado cosas y ha sido muy importante. Le apetecía este reto. Ha hecho un esfuerzo muy grande por venir aquí. Se lo agradecemos. Estamos convencidos de que va a ser muy importante. Nos va a aportar experiencia. Es un gran portero. Estamos contentos con su incorporación", concluyó.