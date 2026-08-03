Redacción ElDesmarque Madrid, 03 AGO 2026 - 10:55h.

El exentrenador del Rayo Vallecano reutilizará el esquema que usaba en el equipo de la franja

La oferta al Real Oviedo por Hassan que posibilitaría al fichaje de Lomónaco

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Faltan algo menos de dos semanas para que el balón eche a rodar de manera oficial en LALIGA EA Sports y el nuevo proyecto del Villarreal bajo la batuta de Íñigo Pérez, que ya empieza a perfilar sus claras señas de identidad, ya ha comenzado. El técnico navarro, que ha asumido el reto de dar el salto al submarino amarillo, tiene su once de gala prácticamente ideado. Una alineación que tendrá un esquema y piezas similares a las que utilizaba en el Rayo Vallecano y que combinará músculo y técnica, aunque la llegada de un nuevo fichaje y dos dudas estratégicas que el cuerpo técnico deberá resolver antes del encuentro del próximo sábado 16 de agosto a las 17:00 frente al Racing de Santander podrían cambiar el once.

La portería tiene un dueño casi indiscutible de cara a esta campaña: Luiz Junior. Todo apunta a que el brasileño, que se consolidó bajo los palos durante la temporada pasada con Marcelino, tendrá a Petér Gulácsi (Leipzig) como competidor. En la línea defensiva, Íñigo Pérez apostará por una zaga joven. Santiago Mouriño actuará como lateral derecho, mientras que el flanco izquierdo estará custodiado por Carlos Romero tras su excelente año en el Espanyol. El eje de la zaga es donde surge el primer gran dilema para el míster. Renato Veiga parte como fijo en el perfil zurdo, pero su acompañante sigue en el aire. Los recurrentes problemas de lesiones y el estado de forma de Juan Foyth, que todavía no ha debutado en esta pretemporada, abren la puerta de par en par a Pau Navarro, que realizó un gran final de temporada el año pasado.

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Para la sala de máquinas, el plan del técnico navarro es un doble pivote que estará formado por Santi Comesaña y Pape Gueye. Aunque en esta posición no se descarta que Íñigo tire de cantera y empiece apostando por Carlos Maciá, como ha estado haciendo durante la pretemporada. Por delante de los dos centrocampistas estará Gerard Moreno, que gozará de total libertad de movimientos para asociarse con Alberto Moleiro, una pieza fundamental para aportar desborde interior y visión en la frontal del área y, junto a ellos, Nicolas Pépé, que está llamado a ser uno de los referentes ofensivos del equipo. En las bandas, al Villarreal le sobra talento y contará con Tajon Buchanan e Ilias Akhomach como suplentes.

La segunda gran incógnita del once reside en la punta del ataque. El puesto de delantero estará entre Georges Mikautadze y Ayoze Pérez, que parecía estar en la rampa de salida, pero que se está reencontrando con su mejor versión. Finalmente, Tani Oluwaseyi es el que partirá con algo más de desventaja y será el tercer delantero en discordia.

El posible once del Villarreal para la temporada 26/27

XI del Villarreal: Luiz Junior; Santiago Mouriño, Pau Navarro / Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Gerard Moreno, Nicolas Pépé; Georges Mikautadze / Ayoze Pérez