La oferta al Real Oviedo por Hassan que posibilitaría al fichaje de Lomónaco

Joaquín Anduro 31 JUL 2026 - 18:15h.

Arabia Saudí va a por Hassan sin convencer al jugador

Aumenta el interés por Hassan mientras el Oviedo espera una decisión clave por su fichaje

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lomonEl Real Oviedo, a pesar de finalizar en el último lugar la pasada campaña en LALIGA EA Sports, contó con tres futbolistas en el Mundial 2026 de los que sólo Haissem Hassan permanece en la plantilla. El internacional egipcio ha regresado esta semana a los entrenamientos en El Requexón revalorizado tras el torneo y con una oferta sobre la mesa desde Arabia Saudí que facilitaría el fichaje de Kevin Lomónaco la cuadro asturiano.

Según informa La Nueva España, desde la Saudi Pro League le ha llegado al futbolista un interés materializado en un contrato de varios años en el país del Golfo Pérsico con un jugoso salario. Unas cifras que, sin embargo, aún no convencerían al atacante, que espera por una llamada de un club de una liga europea de mayor nivel para continuar con su carrera.

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Para el Real Oviedo, la oferta desde Arabia Saudí sería también importante aunque sin llegar a la cláusula de rescisión de 12 millones de euros estipulada tras el descenso asturiano. Hay que recordar que, de una venta de Hassan, un 40% iría destinado al Villarreal debido al acuerdo para el traspaso del jugador hace ya dos temporadas, cuando los carbayones pagaron además 1,5 millones.

El Argentina-Egipto del Mundial que ha puesto a Hassan en el escaparate

Con Fede Viñas de vuelta de su cesión al León y con Kwasi Sibo acabando su contrato, la única oportunidad oviedista de sacar tajada del Mundial era con una participación destacada de Haissem Hassan y así fue. El extremo estrenó su ciudadanía egipcia en marzo y disputó cuatro partidos con su selección antes del Mundial, donde se coló en la lista final de Hossam Hassan.

Con los Faraones no llegó a jugar en la primera fase debido a la importante competencia de Mo Salah en su puesto pero sí debutó ante Australia. Tras pasar en penaltis, llegaría su gran oportunidad en octavos ante Argentina, donde salió desde el banquillo y dejó varios jugadones incluyendo una asistencia antes de la remontada de la Albiceleste.

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Este choque disparó la cotización de Hassan aunque el jugador sigue aún deshojando la margarita antes de volver a incorporarse a la disciplina del Real Oviedo tras sus vacaciones a sabiendas de que no seguirá. El dinero que genere el atacante con su salida irá en parte destinado a poder afrontar el fichaje de Kevin Lomónaco, por quien el Grupo Pachuca sigue negociando en una operación con Independiente de Avellaneda supeditada al margen salarial que abriría un traspaso del egipcio.