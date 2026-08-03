Álex Forés, la gran apuesta del Sporting tras una temporada complicada en el Oviedo

Juan Pérez 03 AGO 2026 - 08:54h.

Para suplir la salida de Dubasin

El Sporting desea el fichaje de Zakaria Eddahchouri y el Dépor establece un precio de salida con variables

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La definición de la plantilla del Sporting de Gijón para la temporada 26/27 pasa por encontrar un central y un delantero, este último puede ser Álex Forés, actual jugador del Villarreal que viene de jugar el último año en el Oviedo. Sin apenas relevancia en las andanzas de los carbayones en Primera División, el jugador de tan solo 25 años es uno de los focos de interés con oferta sobre la mesa para las próximas temporadas.

Cubrir la salida de Jonathan Dubasin al Osasuna es uno de los retos más difíciles para la dirección deportiva del Sporting de cara al último mes de mercado de fichajes. El '9' elegido es Álex Forés tal y como comenta La Nueva España hasta el punto de haber realizado una oferta al Villarreal aprovechando que solo le queda un año de contrato y viene de un año sin apenas relevancia, por lo cual su precio puede ser más bajo del esperado.

La negociación del Sporting pasa por intentar quedarse al jugador lejos de cesiones gracias a su situación contractual, y lo quiere porque es un perfil ideal para funcionar desde el primer día que además tiene experiencia en LaLiga Hypermotion. Su buen hacer tanto con el Villarreal B como con el Levante en el año de su ascenso le dejan un marco ideal para volver a confiar en él a pesar de apenas tener oportunidades en Primera División. Y el interés de varios clubes es creciente, razón por la que el delantero no está siquiera presente en los dos últimos amistosos del club.

Según la información del medio citado, el Sporting ha intensificado las negociaciones en los últimos días porque lo ven como un fichaje necesario en los próximos días para aprovechar la oportunidad de mercado. En Mareo entienden que es el elegido a pesar de que hay otros jugadores en el punto de mira como Juan Carlos Arana del Racing, Jon Karrikaburu o Zakaria Eddahchouri, los tres en un segundo plano actualmente.

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Con Alejo Sarco y Andrés Ferrari ya cerrados para el ataque, en Mareo quieren a la última pieza del puzle que curiosamente puede volver a LaLiga Hypermotion para enfrentarse al Oviedo, que apenas le ha dado oportunidades el último año.