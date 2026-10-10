David Torres 10 OCT 2026 - 14:02h.

"¿El sistema? Esos son números de teléfono; en realidad, todo es muy dinámico"

Javier Aguirre: "Este equipo tiene ganas de mostrarse, tiene ganas de revancha"

Compartir







Valencia"Soy un parlanchín, creo que ya se han dado cuenta". Javier Aguirre no necesita demasiado tiempo para demostrar que el sentido del humor es una de sus señas de identidad. El nuevo entrenador del Valencia CF se ha instalado en la ciudad, empieza a descubrir sus calles al volante y ya ha comprobado que el valencianismo le espera con una mezcla de ilusión, impaciencia y exigencia. Entre las dificultades para encontrar casa, los intentos por esconder sus entrenamientos y los mensajes que recibe de los aficionados, el mexicano ha dejado varias respuestas cargadas de ironía.

PUEDE INTERESARTE Qué André Almeida se encontrará el Valencia CF: entre extramotivado y cuestionado

El aguirre más gracioso

Aguirre afronta su nueva etapa con ganas de demostrar su capacidad para cambiar la dinámica del equipo, como explica al hablar de sus ganas de mostrarse y tomarse una revancha. También ha dejado su particular visión sobre los extremos y lo que ha intentado hacer con ellos, sin perder esa espontaneidad que ya ha protagonizado algunas de sus anécdotas más divertidas desde su llegada. Desde aficionados que le recuerdan que "tienes un marrón" y le piden que "mételes caña" hasta su confesión más espontánea: "De momento, todavía no me han insultado". Aguirre habla sin rodeos, se ríe de sí mismo y afronta con naturalidad el reto de cambiar la dinámica del equipo.

¿Y usted, a nivel personal, cómo se encuentra en Valencia?

Me estoy adaptando a la ciudad. Todavía no encuentro un lugar donde vivir, estoy en el hotel y mi mujer está por llegar. Estoy muy contento, conociendo la ciudad. Ya me he atrevido a coger el coche y ando dando vueltas. Valencia es muy grande.

Se ha sabido que ha trabajado tanto con una línea de cinco como con una de cuatro.

¿Cómo se ha sabido eso? Voy a cerrar al cal y canto para que no veáis nada.

¿Más? imposible

Aún así voy a tener que entrenar en otra parte.

"¿El sistema? Esos son números de teléfono; en realidad, todo es muy dinámico"

Hablaba del sistema

Los sistemas de juego son actualmente tan dinámicos que puedes decir que juegas con un 4-4-2, pero haces una foto aérea dos minutos después y ya es otra formación: un 4-3-1, un 4-4-1-1 o un 5-3. Esos son números de teléfono; en realidad, todo es muy dinámico.

Efectivamente, hemos probado con un hombre que se metiera entre los centrales y también hemos jugado con dos centrales. Intentamos ver cosas para conocer mejor a los jugadores y descubrir qué nos interesa o nos conviene para sacarles el mejor rendimiento posible.

Ahora que ha empezado a conducir y a visitar Valencia, ¿se ha encontrado con aficionados por la calle? ¿Qué energía le transmite la gente?

Sí, me he encontrado con gente y lo he notado. No tengo redes sociales; mi red social es bajar del hotel, salir a caminar y saludar a quien me encuentro.

La verdad es que quienes me reconocen me reciben con mucho cariño. Me dicen: "Bienvenido, míster", "tienes un marrón" o "mételes caña". A veces es impublicable. La gente está expectante, esperando a ver si este mexicano es capaz de darle un cambio al equipo y de encontrar por fin ese Valencia que todos queremos, tanto la afición como la prensa.

La verdad es que quienes me reconocen me reciben con mucho cariño. Me dicen: "Bienvenido, míster", "tienes un marrón" o "mételes caña". A veces es impublicable.

Lo digo con cariño: ustedes no han sido hostiles conmigo desde que llegué, pudiendo serlo. Y eso está bien. Luego, claro, los resultados mandan, pero no tengo que esconderme para venir aquí ni para caminar por la calle.

He notado que la gente tiene muchas ganas y está contenta. También ha venido Braulio, que puede ser un punto a favor. En definitiva, he encontrado naturalidad y cariño. Seguramente, quien no simpatice conmigo ni me mira y se va hacia otro lado, pero, de momento, todavía no me han insultado.