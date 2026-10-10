Qué André Almeida se encontrará el Valencia CF: entre extramotivado y cuestionado

David Torres Valencia, 10 OCT 2026 - 08:37h.

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El Valencia CF se encontrará este 11 de octubre en El Sardinero con un André Almeida que podrá jugar, que tiene motivos para querer hacerlo y que, sin embargo, llega con dudas sobre su propio presente. El portugués, cedido al Racing de Santander, no tiene cláusula del miedo después de que el conjunto cántabro pagara para poder alinearlo frente al equipo de Javier Aguirre, que afrontará allí su primer partido en LaLiga. Será el reencuentro con un futbolista cuya salida del Valencia se produjo en el último día de mercado. ¿Qué Almeida se encontrará? ¿Sabrá manejar las emociones a las que se refirió su entrenador José Alberto el viernes?

Parece claro que Almeida llegará extramotivado. El centrocampista portugués ha hablado abiertamente de su salida y no ha escondido que necesitaba cambiar de escenario para recuperar protagonismo. En sus declaraciones posteriores incluso dejó frases que evidencian que su etapa en Mestalla terminó con asuntos pendientes. Contra el Valencia tendrá delante al club que todavía tiene sus derechos y una oportunidad perfecta para demostrar que el cambio era necesario.

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Un Almeida con cuentas pendientes

El contexto convierte el partido en especial para el portugués. En Valencia perdió peso progresivamente hasta quedar fuera de los planes de Carlos Corberán y buscó una salida para disponer de los minutos que no tenía en Mestalla. El Racing apareció en el último momento y se hizo con su cesión, sin opción de compra.

Pero el Almeida que espera al Valencia no es exactamente el jugador que necesita reivindicarse a cualquier precio. También está cuestionado en Santander.

El centrocampista fue expulsado ante el Alavés en septiembre y tuvo que cumplir un partido de sanción. Regresó al once contra el Celta y el Racing recibió un contundente 5-0 en Balaídos. Almeida fue uno de los señalados en las crónicas del choque: dos errores en la primera parte condicionaron el encuentro y dejaron una actuación para olvidar.

La duda que lo cambia todo

Por eso, el reencuentro tiene una incógnita añadida. Almeida puede jugar contra el Valencia, pero no tiene asegurado ser titular. Después de dos derrotas consecutivas, José Alberto deberá decidir si mantiene su confianza en el portugués o introduce cambios.

El Valencia, mientras tanto, se encontrará con un futbolista atrapado entre dos realidades: con ganas de demostrarle a su antiguo club que se equivocó con él (tiene contrato en vigor), pero necesitado de recuperar crédito en su nuevo equipo.

Extramotivado por su pasado. Cuestionado por su presente. Y con El Sardinero como escenario para decidir cuál de las dos caras de André Almeida pesa más.