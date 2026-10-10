David Torres 10 OCT 2026 - 13:49h.

"Ojalá pueda encontrar en el campo un sitio dónde pueda rendir mejor"

Javier Aguirre: "Este equipo tiene ganas de mostrarse, tiene ganas de revancha"

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ValenciaJavier Aguirre ya conoce a Ryonsuke Sato después de sus primeros entrenamientos al frente del Valencia CF. El japonés ha sido protagonista durante el parón internacional, primero por su sorprendente irrupción con la selección de Japón y después por su decisión de abandonar la concentración nipona para regresar a Valencia. El futbolista se reincorporó antes de tiempo a la disciplina valencianista y ha completado la semana de trabajo bajo las órdenes del nuevo técnico, que ya ha podido comprobar de primera mano sus cualidades y su predisposición. Aguirre, que cuenta con experiencia trabajando con jugadores asiáticos, ha valorado positivamente tanto el gesto del centrocampista como su rendimiento en los entrenamientos, después de que el club confirmara que Sato había completado el regreso y estaba a disposición del entrenador.

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"Ojalá pueda encontrar en el campo un sitio dónde pueda rendir mejor"

Javier Aguirre, al ser preguntado por Sato, y después de que ha trabajado con jugadores asiáticos y les ha sacado mucho rendimiento como Kang In Lee, ha analizado lo que ha visto en él y cómo ha sido esta semana de trabajo después de que regresara antes de su convocatoria con Japón.

"Vi los siete partidos del Valencia esta temporada y Sato tuvo participación. Me gustó mucho el gesto que comentas. Me llamaron de Japón, donde conservo amigos en la Federación, y me dijeron que Sato quería regresar. Bienvenida sea cualquier actitud de un jugador que quiere sumar", explicó Aguirre.

¿Qué hizo Sato?

"Vino, se presentó y no mostró síntomas de fatiga ni de jet lag. Me ha gustado mucho su actitud. Es un jugador eléctrico, típico de los que tienen la pelota en los pies y son muy capaces. Lo que he visto de él me ha gustado, como el de muchos otros", cuenta el técnico mexicano que, a modo de compromiso, le buscará un sitio en el campo. "Es un jugador más de la plantilla. He hablado con él y está aprendiendo rápido inglés y español, porque el japonés es francamente difícil. Estoy contento con su actitud, tanto por haber regresado antes como por su entrenamiento. Ojalá encuentre en el campo un sitio donde pueda aprovechar mejor sus cualidades".