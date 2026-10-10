David Torres Valencia, 10 OCT 2026 - 13:38h.

José Alberto se rinde a Javier Aguirre y avisa de las emociones de André Almeida: "Son difíciles de gestionar"

"Nunca verás un equipo mío apático o indolente y ahora no va a ser una excepción"

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Javier Aguirre afronta su primer partido al frente del Valencia CF con el reto de cambiar la dinámica del equipo y devolverle la confianza en un momento delicado de la temporada. El técnico mexicano se estrena este domingo ante el Racing de Santander, en El Sardinero, después de tomar el relevo de Carlos Corberán y con la misión de encontrar soluciones inmediatas para un equipo que necesita reaccionar. El estado de algunos de sus efectivos y las dudas físicas condicionan sus primeras decisiones. Por ello, las opciones que tiene Aguirre para su debut y las posibles novedades en el once titular ante el Racing, han focalizado la previa del choque

En su primera rueda de prensa antes de un encuentro como entrenador valencianista, Aguirre analiza el estado de la plantilla, las bajas y las alternativas tácticas para afrontar el estreno en Santander, pero también el estado de ánimo del grupo ante la necesaria reacción. En este sentido, Aguirre ha explicado que se ha encontrado una "una plantilla muy buena. El equipo está muy fortalecido, con muchas ganas".

Además, ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Podría definir en una palabra o en pocas palabras qué plantilla se ha encontrado después de estas semanas de trabajo?

Una palabra es muy difícil, amigo. Voy a intentar encontrarla para no extenderme: una plantilla muy buena. Bueno, son dos palabras: muy buena.

¿Qué partido espera mañana ante el Racing de Santander?

Espero que el equipo esté muy serio y trabaje mucho cuando no tenga la pelota, porque el Racing es un equipo que trata muy bien el balón, circula muy bien y tiene muy buenas transiciones. También quiero que sea un equipo atrevido con la pelota. Me gustaría que estuviera equilibrado, que buscara la victoria y que fuera ordenado.

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Intentaremos potenciar a nuestros jugadores y encontrar ese equilibrio. Cuando no tengamos el balón, debemos ser solidarios, recuperar la pelota y ser humildes para correr detrás de ellos. Con el balón, tenemos la calidad necesaria para buscar el partido.

Desde su presentación hasta hoy han pasado varias semanas de trabajo. ¿Le ha venido bien este parón? ¿Qué evolución ha visto en el equipo y qué es lo que más le alegra de estas dos primeras semanas?

Me alegra muchísimo que los jugadores hayan ido sanando. Cuando llegué había futbolistas en la camilla o con un pronóstico bastante pesimista y, desde aquel día 24 hasta hoy, se han ido incorporando. Eso es lo que más contento me tiene: disponer de casi todos, aunque todavía me falta alguno.

Después de esta pequeña pretemporada, ¿cómo afronta su debut a nivel personal y qué sensaciones le deja el equipo, especialmente en el aspecto anímico, de cara al partido contra el Racing?

Anímicamente, el equipo está muy bien, muy fortalecido y con muchas ganas de volver al campo. Es verdad que las fechas FIFA te dan un respiro, pero también se hacen largas. Los jugadores quieren estar en el día a día, competir semana a semana y salir lo antes posible de la situación en la que estamos en la clasificación.

Queremos meternos ya en el terreno de juego. Las sensaciones son buenas, tanto en lo anímico como en lo físico. Hemos trabajado algunas pinceladas con balón y sin balón. Creo que presentaremos un equipo bastante fiable, un equipo de garantías. Ojalá seamos capaces de superar al rival; lo intentaremos.

Los canteranos

Sobre los canteranos, ha dado bastante protagonismo a jugadores como Mayol, Otorbi o Aimar. ¿Su idea es seguir apostando por ellos y darles continuidad en el primer equipo o cree que todavía necesitan más tiempo de adaptación?

No te fijas en el pasaporte ni en la edad, sino en la calidad. Estos tres jugadores la tienen, como algunos más que hemos estado viendo. Cada semana se van ganando los puestos y no estoy peleado en absoluto con la juventud ni con la veteranía.

El que juega es porque lo merece. Es verdad que hay 23, 24 o 25 jugadores y solo juegan 11, por lo que a veces puedes ser injusto. Pero no me fijo en si un futbolista ha jugado un partido o 200. Si está bien durante la semana y se lo merece, juega. No tengo ningún problema con eso.

Este equipo tiene una cantera muy buena. Ahí están Javi Guerra, Jesús Vázquez y muchos más. He visto el mural con los canteranos del Valencia que han sido internacionales y alucinas con los nombres que aparecen. Son jugadores extraordinarios que han salido de este gran club.

En su presentación habló de ganar y de tener una identidad. ¿Qué no le puede faltar a este Valencia para que se note que es un equipo de Javier Aguirre?

Es difícil que algo se note en 90 minutos, pero, intentando ser lo más humilde posible, mis equipos se caracterizan por correr y pelear mucho.

A veces se puede jugar bien, a veces mal y a veces se pierde. Pero, si hay un hilo conductor en los equipos en los que he estado, en los distintos países y ciudades, es que nunca bajamos la guardia.

No podemos garantizar que no vayamos a perder, pero siempre damos la cara y nos dejamos hasta la última gota de sudor. Al llegar al vestuario tenemos que poder mirarnos de frente y decir que nadie se ha guardado nada. Si el rival ha sido mejor, se acabó la historia. Puede haber un penalti, una mano involuntaria, un resbalón o un accidente de juego, pero nunca verás un equipo mío apático o indolente. Nunca, jamás. Y esta no será la excepción.

En la presentación dijo que todavía era pronto para hacer un diagnóstico. Después de estas semanas, ¿qué se ha encontrado y qué ha querido trabajar primero?

Creo que el equipo tiene ganas de mostrarse y de tomarse una revancha. Los resultados no han acompañado y existe esa necesidad de sacar lo que llevan dentro. Han sufrido derrotas por la mínima en partidos en los que han jugado bien, como ante el Betis o el Sevilla, y empates con sabor a victoria, como el de Osasuna.

Los jugadores tienen ganas de demostrar que son mejores de lo que reflejan el marcador y los números. Ese fue el diagnóstico que hice desde el principio.

En el aspecto físico seguimos evaluándolos y tratando de ver cómo están. En cuanto a la calidad futbolística, no tengo ninguna duda.

¿Cómo ha visto la evolución de Harvey Elliott durante estas últimas semanas, tanto en el aspecto físico como en su adaptación y en el fútbol?

Tengo la fortuna de poder comunicarme con él en su idioma, y eso nos ayuda a los dos. Estoy de acuerdo contigo: desde el día 24 hasta hoy lo veo más fino. Es una percepción mía, no tengo datos que lo demuestren, pero sí lo veo mejor físicamente.

Me ha dicho que está trabajando con un nutricionista particular. Aquí también tenemos un nutricionista. Estoy encantado con su actitud; tiene mucha calidad. Es un jugador del Valencia y tenemos que intentar sacar el mejor provecho posible de todos. Es un futbolista útil.

Hoy puede jugar, por supuesto. Está bien, muy bien.

Usted es conocido como un gran motivador de vestuarios. ¿Hay alguna consigna para este primer partido en el banquillo del Valencia? ¿Ha repetido algún mensaje hasta la saciedad durante los entrenamientos de cara al encuentro contra el Racing?

No soy de escribir mis discursos ni mis conversaciones. Digo lo que me nace, lo que siento en ese momento. A veces puedo soltar alguna burrada, pero no tengo una consigna que deba repetir todos los días.

Digo lo que siento y veo con alegría que muchas veces el mensaje cala. Desde el día 24 hasta hoy he hablado mucho individualmente con los jugadores y también a nivel grupal. He intentado que entiendan la idea futbolística y la necesidad de conseguir puntos. Eso es lo que quiero que les entre en la cabeza.

No tengo una palabra concreta a la que agarrarme ni una consigna preparada, pero sí soy muy machacón. Todos los días trabajamos las cuatro patas del fútbol: la física, la técnica, la táctica y la mental.

El aspecto físico se trabaja a diario en el gimnasio y con las carreras; el técnico, con el balón, los pases y las conducciones; y el táctico, con los sistemas. ¿Y el mental? No puedes permitir que un jugador se entere por un papel de que no va convocado sin explicarle los motivos.

Son seres humanos. Si un chico ha hecho todo lo posible por entrar en la convocatoria o ha evolucionado mucho y llega un entrenador nuevo que lo deja fuera, hay que explicárselo. No vale que piense que lo han quitado porque el entrenador es mayor y prefiere a los mayores. Hay que llamarlo y explicarle que forma parte de un proceso. Eso lo hago todos los días.